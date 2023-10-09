Храниться может долго, но исчезнет моментально: простой рецепт капусты по-корейски

Понравится любителям пикантных закусок

Маринованная капуста – это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Если хотите разнообразить эту закуску, то приготовьте ее со свеклой.

Капусту пелюстку по рецепту "УНИАН" готовить невероятно просто. Ее можно также добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды. Плюс закуски в том, что вы можете съесть ее сразу, а можете заготовить на зиму. Сохраните этот рецепт в закладки — он вам пригодится.

Как приготовить капусту пелюстка по-корейски

Ингредиенты:

капуста — 1,5-2 кг;

свекла небольшая — 2 шт.;

чеснок — 5-7 зубчиков;

вода — 1 л.;

перец горошком — 6-7 шт.;

соль — 2 ст.л.;

сахар — 100 г.;

масло подсолнечное — 100 г.;

острый перец молотый — по вкусу;

уксус 9% — 150 г.

Способ приготовления:

Капусту моем, нарезаем небольшими квадратными кусочками. Свеклу моем, чистим, натираем на крупной терке. Чеснок делим на зубчики и чистим. Кастрюлю с водой ставим на огонь, добавляем подсолнечное масло, остальные ингредиенты (кроме уксуса) и доводим смесь до кипения. Как только вода закипит, вливаем уксус, еще раз доводим до кипения и выключаем. Получившимся рассолом заливаем измельченную капусту, сверху ставим миску, груз и оставляем на 3 дня при комнатной температуре. Через указанное время перемещаем капусту на сутки в холодильник, и только после этого капуста по-корейски готова. Блюдо можно подавать на стол, а можно разложить в стерилизованные банки и хранить.

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