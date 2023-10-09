Храниться может долго, но исчезнет моментально: простой рецепт капусты по-корейски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Понравится любителям пикантных закусок
Маринованная капуста – это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Если хотите разнообразить эту закуску, то приготовьте ее со свеклой.
Капусту пелюстку по рецепту "УНИАН" готовить невероятно просто. Ее можно также добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды. Плюс закуски в том, что вы можете съесть ее сразу, а можете заготовить на зиму. Сохраните этот рецепт в закладки — он вам пригодится.
Как приготовить капусту пелюстка по-корейски
Ингредиенты:
- капуста — 1,5-2 кг;
- свекла небольшая — 2 шт.;
- чеснок — 5-7 зубчиков;
- вода — 1 л.;
- перец горошком — 6-7 шт.;
- соль — 2 ст.л.;
- сахар — 100 г.;
- масло подсолнечное — 100 г.;
- острый перец молотый — по вкусу;
- уксус 9% — 150 г.
Способ приготовления:
- Капусту моем, нарезаем небольшими квадратными кусочками. Свеклу моем, чистим, натираем на крупной терке. Чеснок делим на зубчики и чистим.
- Кастрюлю с водой ставим на огонь, добавляем подсолнечное масло, остальные ингредиенты (кроме уксуса) и доводим смесь до кипения. Как только вода закипит, вливаем уксус, еще раз доводим до кипения и выключаем.
- Получившимся рассолом заливаем измельченную капусту, сверху ставим миску, груз и оставляем на 3 дня при комнатной температуре.
- Через указанное время перемещаем капусту на сутки в холодильник, и только после этого капуста по-корейски готова.
- Блюдо можно подавать на стол, а можно разложить в стерилизованные банки и хранить.
Ранее "Телеграф" рассказывал о двух способах стерилизации банок в микроволновке. Выбирайте любой удобный для вас метод.