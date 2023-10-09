Дві прості спеції — і страва буде ідеальною: секрет золотистої смаженої картоплі

Зробити її дуже золотистою допоможуть дві спеції

Ми розповідали, як смачно запекти в духовці картоплю по-селянськи. Але все ж нічого не зрівняється з картопелькою, обсмаженою на сковороді в олії.

Це швидка та дуже ситна страва. Є різноманітні її варіації — її можна смажити на різних видах жиру, додавати гриби, сир, цибулю та ще безліч інших продуктів. Розповідаємо, як приготувати її особливо смачно.

Інгредієнти:

Картопля

Сіль, перець

Куркума

Копчена паприка

Олія для смаження

Шматочок вершкового масла

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками або довгастими шматочками. Від їх розміру залежить час приготування, також надто дрібні кусники мають більший ризик перетворитись на кашу в процесі смаження. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо картоплю. Якщо її багато, можна розділити на дві-три порції. Спершу готуємо на максимальному вогні. Партіями обсмажуємо картоплю з усіх боків. Стараємось не помішувати надто часто, але й не дати шматочкам згоріти. Коли вся картопля покрилась рівномірною золотистою скоринкою, кладемо її всю в сковороду та накриваємо кришкою. Вогонь зменшуємо до мінімуму. Готуємо так ще від 7 до 12 хвилин до м’якості картоплі. Тоді кладемо в сковороду вершкове масло. Додаємо сіль, перець, обидві спеції до смаку — вони дадуть картоплі неповторного золотистого кольору та аромату. Перемішуємо рівно одну хвилину та вимикаємо вогонь. Накриваємо сковороду кришкою та залишаємо на 3-5 хвилин настоятися.

Це універсальний рецепт, йому можна легко змінювати і доповнювати грибами, іншими овочами тощо. Головне — не перестаратися із спеціями. Також ми розповідали, які деталі дозволять зробити деруни значно смачнішими.