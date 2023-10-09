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Дві прості спеції — і страва буде ідеальною: секрет золотистої смаженої картоплі

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Така картопелька чудово смакуватиме Новина оновлена 09 жовтня 2023, 14:16
Така картопелька чудово смакуватиме. Фото Смачно24

Зробити її дуже золотистою допоможуть дві спеції

Ми розповідали, як смачно запекти в духовці картоплю по-селянськи. Але все ж нічого не зрівняється з картопелькою, обсмаженою на сковороді в олії.

Це швидка та дуже ситна страва. Є різноманітні її варіації — її можна смажити на різних видах жиру, додавати гриби, сир, цибулю та ще безліч інших продуктів. Розповідаємо, як приготувати її особливо смачно.

Інгредієнти:

  • Картопля
  • Сіль, перець
  • Куркума
  • Копчена паприка
  • Олія для смаження
  • Шматочок вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками або довгастими шматочками. Від їх розміру залежить час приготування, також надто дрібні кусники мають більший ризик перетворитись на кашу в процесі смаження.
  2. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо картоплю. Якщо її багато, можна розділити на дві-три порції.
  3. Спершу готуємо на максимальному вогні. Партіями обсмажуємо картоплю з усіх боків. Стараємось не помішувати надто часто, але й не дати шматочкам згоріти.
  4. Коли вся картопля покрилась рівномірною золотистою скоринкою, кладемо її всю в сковороду та накриваємо кришкою. Вогонь зменшуємо до мінімуму.
  5. Готуємо так ще від 7 до 12 хвилин до м’якості картоплі. Тоді кладемо в сковороду вершкове масло. Додаємо сіль, перець, обидві спеції до смаку — вони дадуть картоплі неповторного золотистого кольору та аромату.
  6. Перемішуємо рівно одну хвилину та вимикаємо вогонь. Накриваємо сковороду кришкою та залишаємо на 3-5 хвилин настоятися.

Це універсальний рецепт, йому можна легко змінювати і доповнювати грибами, іншими овочами тощо. Головне — не перестаратися із спеціями. Також ми розповідали, які деталі дозволять зробити деруни значно смачнішими.

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#Рецепт #Картопля #Спеції