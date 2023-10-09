Дві прості спеції — і страва буде ідеальною: секрет золотистої смаженої картоплі
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Зробити її дуже золотистою допоможуть дві спеції
Ми розповідали, як смачно запекти в духовці картоплю по-селянськи. Але все ж нічого не зрівняється з картопелькою, обсмаженою на сковороді в олії.
Це швидка та дуже ситна страва. Є різноманітні її варіації — її можна смажити на різних видах жиру, додавати гриби, сир, цибулю та ще безліч інших продуктів. Розповідаємо, як приготувати її особливо смачно.
Інгредієнти:
- Картопля
- Сіль, перець
- Куркума
- Копчена паприка
- Олія для смаження
- Шматочок вершкового масла
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками або довгастими шматочками. Від їх розміру залежить час приготування, також надто дрібні кусники мають більший ризик перетворитись на кашу в процесі смаження.
- Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо картоплю. Якщо її багато, можна розділити на дві-три порції.
- Спершу готуємо на максимальному вогні. Партіями обсмажуємо картоплю з усіх боків. Стараємось не помішувати надто часто, але й не дати шматочкам згоріти.
- Коли вся картопля покрилась рівномірною золотистою скоринкою, кладемо її всю в сковороду та накриваємо кришкою. Вогонь зменшуємо до мінімуму.
- Готуємо так ще від 7 до 12 хвилин до м’якості картоплі. Тоді кладемо в сковороду вершкове масло. Додаємо сіль, перець, обидві спеції до смаку — вони дадуть картоплі неповторного золотистого кольору та аромату.
- Перемішуємо рівно одну хвилину та вимикаємо вогонь. Накриваємо сковороду кришкою та залишаємо на 3-5 хвилин настоятися.
Це універсальний рецепт, йому можна легко змінювати і доповнювати грибами, іншими овочами тощо. Головне — не перестаратися із спеціями. Також ми розповідали, які деталі дозволять зробити деруни значно смачнішими.