Две простые специи — и блюдо будет идеальным: секрет золотистого жареного картофеля

Сделать ее очень золотистой помогут две специи

Мы рассказывали, как вкусно запечь в духовке картофель по-крестьянски. Но все же ничего не сравнится с картошкой, обжаренной на сковороде в масле.

Это быстрое и очень сытное блюдо. Есть разнообразные ее вариации – ее можно жарить на разных видах жира, добавлять грибы, творог, лук и еще множество других продуктов. Рассказываем, как приготовить ее особенно вкусно.

Ингредиенты:

Картофель

Соль, перец

Куркума

Копченая паприка

Масло для жарки

Кусочек сливочного масла

Способ приготовления:

Картофель чистим и нарезаем кубиками или продолговатыми кусочками. От их размера зависит время приготовления, также слишком мелкие кусники имеют больший риск превратиться в кашу в процессе жарки. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем картофель. Если его много, можно поделить на две-три порции. Сначала готовим на максимальном огне. Партиями обжариваем картофель со всех сторон. Стараемся не помешивать слишком часто, но и не дать кусочкам сгореть. Когда весь картофель покрылся равномерной золотистой корочкой, кладем ее всю в сковороду и накрываем крышкой. Огонь убавляем до минимума. Готовим да еще от 7 до 12 минут до мягкости картофеля. Тогда кладем в сковороду сливочное масло. Добавляем соль, перец, обе специи по вкусу – они придадут картофелю неповторимый золотистый цвет и аромат. Перемешиваем ровно одну минуту и выключаем огонь. Накрываем сковороду крышкой и оставляем на 3-5 минут.

Это универсальный рецепт, ему можно легко изменять и дополнять грибами, другими овощами и т.д. Главное – не переусердствовать со специями. Также мы рассказывали, какие детали позволят сделать деруны более вкусными.