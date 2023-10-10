Намазка на всі випадки життя: з цим рецептом вийде вдесятеро смачніше
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 651
Її не просто уплетут, а й тарілки оближуть
Не знаєте, чим перекусити у разі несподіваного голоду? Думаєте, що приготувати для гостей, що раптово налетіти? В обох випадках вас врятують швидкі в приготуванні ситні намазки.
Саме таку страву пропонує нам приготувати "Главред". Цю намазку з плавленого сиру з часником і яйцями уплетуть все за милу душу, бо вийде вона набагато краще за будь-яку магазинну.
Як приготувати швидку намазку із плавленого сирку
Інгредієнти:
- плавлений сир — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — до свого смаку (1 зубчик);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- кріп;
- багет.
Спосіб приготування:
- Яйця попередньо відварюємо протягом 10 хвилин, даємо їм охолонути, чистимо і подрібнюємо вилкою або натираємо на дрібній тертці.
- Плавлені сирки відправляємо на 10 хвилин у морозилку, після чого натираємо на великій тертці.
- Часник чистимо, пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо.
- Змішуємо плавлений сир, яйце, часник та сіль, все ретельно перемішуємо.
- До отриманої маси додаємо подрібнений кріп, майонез і перемішуємо все. Намазку відправляємо в холодильник, поки готуватимемо грінки.
- На сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла, ріжемо багет і обсмажуємо його з двох сторін. Отримані грінки намазуємо охолодженою закускою та подаємо до столу.
До речі, плавлений сир легко приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Тим більше вам знадобиться лише 4 інгредієнти та небагато часу.