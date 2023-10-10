Намазка на всі випадки життя: з цим рецептом вийде вдесятеро смачніше

Її не просто уплетут, а й тарілки оближуть

Не знаєте, чим перекусити у разі несподіваного голоду? Думаєте, що приготувати для гостей, що раптово налетіти? В обох випадках вас врятують швидкі в приготуванні ситні намазки.

Саме таку страву пропонує нам приготувати "Главред". Цю намазку з плавленого сиру з часником і яйцями уплетуть все за милу душу, бо вийде вона набагато краще за будь-яку магазинну.

Як приготувати швидку намазку із плавленого сирку

Інгредієнти:

плавлений сир — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

майонез — 2 ст. л.;

часник — до свого смаку (1 зубчик);

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

кріп;

багет.

Спосіб приготування:

Яйця попередньо відварюємо протягом 10 хвилин, даємо їм охолонути, чистимо і подрібнюємо вилкою або натираємо на дрібній тертці. Плавлені сирки відправляємо на 10 хвилин у морозилку, після чого натираємо на великій тертці. Часник чистимо, пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Змішуємо плавлений сир, яйце, часник та сіль, все ретельно перемішуємо. До отриманої маси додаємо подрібнений кріп, майонез і перемішуємо все. Намазку відправляємо в холодильник, поки готуватимемо грінки. На сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла, ріжемо багет і обсмажуємо його з двох сторін. Отримані грінки намазуємо охолодженою закускою та подаємо до столу.

До речі, плавлений сир легко приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Тим більше вам знадобиться лише 4 інгредієнти та небагато часу.