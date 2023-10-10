Намазка на все случаи жизни: с этим рецептом получится в десять раз вкуснее
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Ее не просто уплетут, а и тарелки оближут
Не знаете, чем перекусить в случае внезапного голода? Думаете, что приготовить для внезапно нагрянувших гостей? В обоих случаях вас спасут быстрые в приготовлении сытные намазки.
Именно такое блюдо предлагает нам приготовить "Главред". Эту намазку из плавленого сыра с чесноком и яйцами уплетут все за милую душу, потому что получится она намного лучше любой магазинной.
Как приготовить быструю намазку из плавленого сырка
Ингредиенты:
- плавленый сыр — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 гр;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — по вкусу (1 зубчик);
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- укроп;
- багет.
Способ приготовления:
- Яйца предварительно отвариваем в течение 10 минут, даем им остыть, чистим и измельчаем вилкой или натираем на мелкой терке.
- Плавленые сырки отправляем на 10 минут в морозилку, после чего натираем на крупной терке.
- Чеснок чистим, пропускаем через пресс или мелко нарезаем.
- Смешиваем плавленый сыр, яйцо, чеснок и соль, все тщательно перемешиваем.
- К полученной массе добавляем измельченный укроп, майонез и все перемешиваем. Намазку отправляем в холодильник, пока будем готовить гренки.
- На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, режем багет и обжариваем его с двух сторон. Полученные гренки намазываем охлажденной закуской и подаем к столу.
Кстати, плавленый сыр легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Тем более, вам понадобиться лишь 4 ингредиента и немного времени.