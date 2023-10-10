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Намазка на все случаи жизни: с этим рецептом получится в десять раз вкуснее

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пару минут - и вкуснятина на столе
Пару минут - и вкуснятина на столе. Фото 1000.menu

Ее не просто уплетут, а и тарелки оближут

Не знаете, чем перекусить в случае внезапного голода? Думаете, что приготовить для внезапно нагрянувших гостей? В обоих случаях вас спасут быстрые в приготовлении сытные намазки.

Именно такое блюдо предлагает нам приготовить "Главред". Эту намазку из плавленого сыра с чесноком и яйцами уплетут все за милую душу, потому что получится она намного лучше любой магазинной.

Как приготовить быструю намазку из плавленого сырка

Ингредиенты:

  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — по вкусу (1 зубчик);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • укроп;
  • багет.

Способ приготовления:

  1. Яйца предварительно отвариваем в течение 10 минут, даем им остыть, чистим и измельчаем вилкой или натираем на мелкой терке.
  2. Плавленые сырки отправляем на 10 минут в морозилку, после чего натираем на крупной терке.
  3. Чеснок чистим, пропускаем через пресс или мелко нарезаем.
  4. Смешиваем плавленый сыр, яйцо, чеснок и соль, все тщательно перемешиваем.
  5. К полученной массе добавляем измельченный укроп, майонез и все перемешиваем. Намазку отправляем в холодильник, пока будем готовить гренки.
  6. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, режем багет и обжариваем его с двух сторон. Полученные гренки намазываем охлажденной закуской и подаем к столу.

Кстати, плавленый сыр легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Тем более, вам понадобиться лишь 4 ингредиента и немного времени.

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