Намазка на все случаи жизни: с этим рецептом получится в десять раз вкуснее

Ее не просто уплетут, а и тарелки оближут

Не знаете, чем перекусить в случае внезапного голода? Думаете, что приготовить для внезапно нагрянувших гостей? В обоих случаях вас спасут быстрые в приготовлении сытные намазки.

Именно такое блюдо предлагает нам приготовить "Главред". Эту намазку из плавленого сыра с чесноком и яйцами уплетут все за милую душу, потому что получится она намного лучше любой магазинной.

Как приготовить быструю намазку из плавленого сырка

Ингредиенты:

плавленый сыр — 2 шт.;

сливочное масло — 50 гр;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — по вкусу (1 зубчик);

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

укроп;

багет.

Способ приготовления:

Яйца предварительно отвариваем в течение 10 минут, даем им остыть, чистим и измельчаем вилкой или натираем на мелкой терке. Плавленые сырки отправляем на 10 минут в морозилку, после чего натираем на крупной терке. Чеснок чистим, пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Смешиваем плавленый сыр, яйцо, чеснок и соль, все тщательно перемешиваем. К полученной массе добавляем измельченный укроп, майонез и все перемешиваем. Намазку отправляем в холодильник, пока будем готовить гренки. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, режем багет и обжариваем его с двух сторон. Полученные гренки намазываем охлажденной закуской и подаем к столу.

Кстати, плавленый сыр легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Тем более, вам понадобиться лишь 4 ингредиента и немного времени.