Навіть тісто замішувати не потрібно: ці ліниві чебуреки складніше з’їсти, ніж приготувати

Вони виходять смачними та ситними

Ідеальний чебурек — хрумкий до дзвону у вухах і неймовірно соковитий усередині. Але здається, що готувати його дуже складно: доки вимісиш тісто, доки приготуєш начинку, вже і їсти перехочеться.

Ось для таких випадків, коли не хочеться чи ні часу возитися з тістом, існують і ліниві чебуреки. Саме таку страву з лаваша нам і пропонує Foodoboz. Це безпрограшний варіант для швидкого перекушування або оригінальної закуски.

Як приготувати ліниві чебуреки з лаваша

Інгредієнти :

лаваш — 3 листи;

фарш свинячо-яловичий — 500 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

яйця — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, коріандр, петрушка — до свого смаку;

рослинна олія — 50 мл.

Спосіб приготування:

Фарш можна зробити самому чи приготувати самому. Відправляємо у фарш дрібно порізану цибулю та спеції на свій смак, все ретельно перемішуємо. Лаваш розрізаємо на квадрати однакового розміру. На один бік викладаємо фарш, розмазуємо його тонким шаром — інакше він не встигне просмажитись. Збиваємо яйце, змащуємо їм краї лаваша по периметру. Краї з’єднуємо та склеюємо, притискаючи вилкою. У сковороду нагріваємо олію, опускаємо чебуреки та смажимо на невеликому вогні до готовності, до появи золотистого кольору.

Якщо ви не любите смажені страви, рекомендуємо приготувати янтик за рецептом "Телеграфа". За смаком він нагадує чебурек, але готується він без олії.