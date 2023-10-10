Даже тесто замешивать не нужно: эти ленивые чебуреки сложнее съесть, чем приготовить

Они получаются вкусными и сытными

Идеальный чебурек — хрустящий до звона в ушах и невероятно сочный внутри. Но кажется, что готовить его очень сложно: пока вымесишь тесто, пока приготовишь начинку, уже и кушать перехочется.

Вот для таких случаев, когда не хочется или нет времени возиться с тестом, существуют и ленивые чебуреки. Именно такое блюдо из лаваша нам и предлагает Foodoboz. Это беспроигрышный вариант для быстрого перекуса или оригинальной закуски.

Как приготовить ленивые чебуреки из лаваша

Ингредиенты:

лаваш — 3 листа;

фарш свино-говяжий — 500 гр.;

лук репчатый — 2 шт.;

яйца — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, кориандр, петрушка — по вкусу;

растительное масло — 50 мл.

Способ приготовления:

Фарш можно сделать самому или приготовить самому. Отправляем в фарш мелко порезанный лук и специи по своему вкусу, все тщательно перемешиваем. Лаваш разрезаем на квадраты одинакового размера. На одну сторону выкладываем фарш, размазываем его тонким слоем — в противном случае он не успеет прожариться. Взбиваем яйцо, смазываем им края лаваша по периметру. Края соединяем и склеиваем, придавливая вилкой. В сковороду нагреваем растительное масло, опускаем чебуреки и жарим на небольшом огне до готовности, до появления золотистого цвета.

Если вы не любите жареные блюда, рекомендуем приготовить янтык по рецепту "Телеграфа". По вкусу он напоминает чебурек, но готовится он без растительного масла.