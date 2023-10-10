Якщо залишились баклажани: дивовижна консервація, на яку підійдуть навіть лежалі овочі
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Взимку відкрити таку баночку буде дуже смачно
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани. Але таких заготовок мало не буває — особливо, взимку. Тому ділимось рецептом незвичної заготівлі.
Консервовані баклажани у майонезі — це чудова закуска. Для неї підійдуть навіть лежалі баклажани. Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- Баклажани — 5 кг
- Цибуля ріпчаста — 1,5 кг
- Майонез — 800 г
- Грибна приправа — 1 пачка
- Рослинна олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Баклажани ретельно миємо, чистимо їх від шкірки. Ріжемо соломкою, солимо та залишаємо на 20 хвилин. Прибираємо серветками сік, що виділився.
- Обсмажуємо баклажани на сковороді та перекладаємо в інший посуд. У цій самій сковорідці обсмажуємо порізану кільцями цибулю.
- У каструлі з товстим дном змішуємо баклажани з цибулею. Додаємо до них майонез та грибну приправу. Ретельно перемішуємо та ставимо каструлю на вогонь.
- Тушкуємо разом овочеву суміш 30 хвилин, періодично помішуючи. Потім розкладаємо баклажани по стерилізованих банках.
- Банки додатково відправляємо їх на стерилізацію. У каструлі з кип’ятком варимо їх на невеликому вогні 20 хвилин, а після — герметично закриваємо.
Виходить цікава закуска, чудовий додаток до м’ясних страв. Приміром, буде дуже смачно відкрити таку баночку до соковитих котлет.