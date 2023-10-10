Якщо залишились баклажани: дивовижна консервація, на яку підійдуть навіть лежалі овочі

Взимку відкрити таку баночку буде дуже смачно

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани. Але таких заготовок мало не буває — особливо, взимку. Тому ділимось рецептом незвичної заготівлі.

Консервовані баклажани у майонезі — це чудова закуска. Для неї підійдуть навіть лежалі баклажани. Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

Баклажани — 5 кг

Цибуля ріпчаста — 1,5 кг

Майонез — 800 г

Грибна приправа — 1 пачка

Рослинна олія — для смаження

Спосіб приготування:

Баклажани ретельно миємо, чистимо їх від шкірки. Ріжемо соломкою, солимо та залишаємо на 20 хвилин. Прибираємо серветками сік, що виділився. Обсмажуємо баклажани на сковороді та перекладаємо в інший посуд. У цій самій сковорідці обсмажуємо порізану кільцями цибулю. У каструлі з товстим дном змішуємо баклажани з цибулею. Додаємо до них майонез та грибну приправу. Ретельно перемішуємо та ставимо каструлю на вогонь. Тушкуємо разом овочеву суміш 30 хвилин, періодично помішуючи. Потім розкладаємо баклажани по стерилізованих банках. Банки додатково відправляємо їх на стерилізацію. У каструлі з кип’ятком варимо їх на невеликому вогні 20 хвилин, а після — герметично закриваємо.

Виходить цікава закуска, чудовий додаток до м’ясних страв. Приміром, буде дуже смачно відкрити таку баночку до соковитих котлет.