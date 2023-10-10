Если остались баклажаны: удивительная консервация, на которую подойдут даже лежащие овощи
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Зимой открыть такую баночку будет очень вкусно
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны. Но таких заготовок чуть ли не бывает — особенно зимой. Поэтому делимся рецептом необычной заготовки.
Консервированные баклажаны в майонезе – это отличная закуска. Для нее подойдут даже лежащие баклажаны. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".
Ингредиенты:
- Баклажаны — 5 кг
- Лук репчатый — 1,5 кг
- Майонез — 800 г
- Грибная приправа — 1 пачка
- Растительное масло — для жарки
Способ приготовления:
- Баклажаны тщательно моем, чистим их от кожуры. Режем соломкой, солим и оставляем на 20 минут. Убираем салфетками выделившийся сок.
- Обжариваем баклажаны на сковороде и перекладываем в другую посуду. В этой же сковороде обжариваем порезанный кольцами лук.
- В кастрюле с толстым дном смешиваем баклажаны с луком. Добавляем к ним майонез и грибную приправу. Тщательно перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь.
- Тушим вместе овощную смесь 30 минут, периодически помешивая. Затем раскладываем баклажаны по стерилизованным банкам.
- Банки дополнительно отправляем их на стерилизацию. В кастрюле с кипятком варим их на небольшом огне 20 минут, а после – герметично закрываем.
Получается интересная закуска, отличное дополнение к мясным блюдам. К примеру, будет очень вкусно открыть такую баночку к сочным котлетам.