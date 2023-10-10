Если остались баклажаны: удивительная консервация, на которую подойдут даже лежащие овощи

Зимой открыть такую баночку будет очень вкусно

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны. Но таких заготовок чуть ли не бывает — особенно зимой. Поэтому делимся рецептом необычной заготовки.

Консервированные баклажаны в майонезе – это отличная закуска. Для нее подойдут даже лежащие баклажаны. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

Баклажаны — 5 кг

Лук репчатый — 1,5 кг

Майонез — 800 г

Грибная приправа — 1 пачка

Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Баклажаны тщательно моем, чистим их от кожуры. Режем соломкой, солим и оставляем на 20 минут. Убираем салфетками выделившийся сок. Обжариваем баклажаны на сковороде и перекладываем в другую посуду. В этой же сковороде обжариваем порезанный кольцами лук. В кастрюле с толстым дном смешиваем баклажаны с луком. Добавляем к ним майонез и грибную приправу. Тщательно перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь. Тушим вместе овощную смесь 30 минут, периодически помешивая. Затем раскладываем баклажаны по стерилизованным банкам. Банки дополнительно отправляем их на стерилизацию. В кастрюле с кипятком варим их на небольшом огне 20 минут, а после – герметично закрываем.

Получается интересная закуска, отличное дополнение к мясным блюдам. К примеру, будет очень вкусно открыть такую баночку к сочным котлетам.