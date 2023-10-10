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Если остались баклажаны: удивительная консервация, на которую подойдут даже лежащие овощи

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Закуска получается очень вкусной
Закуска получается очень вкусной. Фото 1000.menu

Зимой открыть такую баночку будет очень вкусно

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны. Но таких заготовок чуть ли не бывает — особенно зимой. Поэтому делимся рецептом необычной заготовки.

Консервированные баклажаны в майонезе – это отличная закуска. Для нее подойдут даже лежащие баклажаны. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 5 кг
  • Лук репчатый — 1,5 кг
  • Майонез — 800 г
  • Грибная приправа — 1 пачка
  • Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Баклажаны тщательно моем, чистим их от кожуры. Режем соломкой, солим и оставляем на 20 минут. Убираем салфетками выделившийся сок.
  2. Обжариваем баклажаны на сковороде и перекладываем в другую посуду. В этой же сковороде обжариваем порезанный кольцами лук.
  3. В кастрюле с толстым дном смешиваем баклажаны с луком. Добавляем к ним майонез и грибную приправу. Тщательно перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь.
  4. Тушим вместе овощную смесь 30 минут, периодически помешивая. Затем раскладываем баклажаны по стерилизованным банкам.
  5. Банки дополнительно отправляем их на стерилизацию. В кастрюле с кипятком варим их на небольшом огне 20 минут, а после – герметично закрываем.

Получается интересная закуска, отличное дополнение к мясным блюдам. К примеру, будет очень вкусно открыть такую баночку к сочным котлетам.

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Консервация #аджика