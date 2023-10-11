Просто змішайте та відправте в духовку: найпростіший рецепт яблучного пирога
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Рекомендуємо насолоджуватися яблучним сезоном та готувати різноманітну випічку з яблуками. І якщо ви вже наїлися класичною шарлоткою, то пропонуємо приготувати яблучний пиріг.
Така випічка від "Гуслянки" – справжнє задоволення. Готувати його неймовірно просто – для рецепта навіть кефір не знадобиться. Цим ніжним, солодким і дуже м’яким пирогом насолодяться всі.
Як приготувати яблучний пиріг без кефіру.
Інгредієнти:
- кисло-солодкі яблука – 3 шт.;
- курячі яйця – 3 шт.;
- пшеничне борошно – 1 ст.;
- цукор – 180 г;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- оцет 9% — 1 ч. л.;
- олія – для змащування форми.
Спосіб приготування:
- Яйця розбийте у глибоку миску. Поступово додаючи цукор, збивайте все за допомогою міксера протягом 10 хвилин. Маса має стати щільною, побіліти, а цукор повністю розчинитися.
- Соду погасіть оцтом, додайте до яєчної суміші. Збийте міксером та залиште на 3 хвилини. Через вказаний час частинами додайте просіяне борошно.
- Яблука очистьте від серцевини, наріжте невеликими шматочками до 1 см, додайте в тісто та обережно перемішайте лопаткою — у вас має вийти густе тісто.
- Форму змастіть олією, перелийте в неї тісто і відправте в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Готовий охолоджений пиріг перекладіть на тарілку, посипте цукровим пудрою за бажанням і подавайте до столу.
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