Просто змішайте та відправте в духовку: найпростіший рецепт яблучного пирога

Обов’язково спробуйте — і вам сподобається

Рекомендуємо насолоджуватися яблучним сезоном та готувати різноманітну випічку з яблуками. І якщо ви вже наїлися класичною шарлоткою, то пропонуємо приготувати яблучний пиріг.

Така випічка від "Гуслянки" – справжнє задоволення. Готувати його неймовірно просто – для рецепта навіть кефір не знадобиться. Цим ніжним, солодким і дуже м’яким пирогом насолодяться всі.

Як приготувати яблучний пиріг без кефіру.

Інгредієнти:

кисло-солодкі яблука – 3 шт.;

курячі яйця – 3 шт.;

пшеничне борошно – 1 ст.;

цукор – 180 г;

сода — 1 ч. л. без гірки;

оцет 9% — 1 ч. л.;

олія – для змащування форми.

Спосіб приготування:

Яйця розбийте у глибоку миску. Поступово додаючи цукор, збивайте все за допомогою міксера протягом 10 хвилин. Маса має стати щільною, побіліти, а цукор повністю розчинитися. Соду погасіть оцтом, додайте до яєчної суміші. Збийте міксером та залиште на 3 хвилини. Через вказаний час частинами додайте просіяне борошно. Яблука очистьте від серцевини, наріжте невеликими шматочками до 1 см, додайте в тісто та обережно перемішайте лопаткою — у вас має вийти густе тісто. Форму змастіть олією, перелийте в неї тісто і відправте в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Готовий охолоджений пиріг перекладіть на тарілку, посипте цукровим пудрою за бажанням і подавайте до столу.

Рекомендуємо також приготувати незвичайний пиріг яблучний за рецептом "Телеграфа". Всі захоплюються навіть від його зовнішнього вигляду!