Просто смешайте и отправьте в духовку: простейший рецепт яблочного пирога

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Рекомендуем наслаждаться яблочным сезоном и готовить разнообразную выпечку с яблоками. И если вы уже наелись классической шарлоткой, то предлагаем приготовить яблочный пирог.

Такая выпечка от "Гуслянки" – настоящее удовольствие. Готовить его невероятно просто – для рецепта даже кефир не понадобится. Этим нежным, сладким и очень мягким пирогом насладятся все.

Как приготовить простой яблочный пирог без кефира.

Ингредиенты:

кисло-сладкие яблоки – 3 шт.;

куриные яйца – 3 шт.;

пшеничная мука – 1 ст.;

сахар – 180 г;

сода – 1 ч. л. без горки;

уксус 9% – 1 ч. л.;

растительное масло – для смазывания формы.

Способ приготовления:

Яйца разбейте в глубокую миску. Равномерно добавляя сахар, взбивайте все при помощи миксера в течение 10 минут. Масса должна стать плотной, побелеть, а сахар полностью раствориться. Соду погасите уксусом, добавьте в яичную смесь. Взбейте миксером и оставьте на 3 минуты. Через указанное время частями добавьте просеянную муку. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте небольшими кусочками до 1 см, добавьте в тесто и осторожно перемешайте лопаткой – у вас должно получиться густое тесто. Форму смажьте растительным маслом, перелейте в нее тесто и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовый охлажденный пирог переложите на тарелку, посыпьте по желанию сахарной пудрой и подавайте к столу.

Рекомендуем также приготовить необычный яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Все придут в восторг даже от его внешнего вида!