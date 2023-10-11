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Просто смешайте и отправьте в духовку: простейший рецепт яблочного пирога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой пирог из трех яблок и стакана кефира
Простой пирог из трех яблок и стакана кефира. Фото guslyanka.com

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Рекомендуем наслаждаться яблочным сезоном и готовить разнообразную выпечку с яблоками. И если вы уже наелись классической шарлоткой, то предлагаем приготовить яблочный пирог.

Такая выпечка от "Гуслянки" – настоящее удовольствие. Готовить его невероятно просто – для рецепта даже кефир не понадобится. Этим нежным, сладким и очень мягким пирогом насладятся все.

Как приготовить простой яблочный пирог без кефира.

Ингредиенты:

  • кисло-сладкие яблоки – 3 шт.;
  • куриные яйца – 3 шт.;
  • пшеничная мука – 1 ст.;
  • сахар – 180 г;
  • сода – 1 ч. л. без горки;
  • уксус 9% – 1 ч. л.;
  • растительное масло – для смазывания формы.

Способ приготовления:

  1. Яйца разбейте в глубокую миску. Равномерно добавляя сахар, взбивайте все при помощи миксера в течение 10 минут. Масса должна стать плотной, побелеть, а сахар полностью раствориться.
  2. Соду погасите уксусом, добавьте в яичную смесь. Взбейте миксером и оставьте на 3 минуты. Через указанное время частями добавьте просеянную муку.
  3. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте небольшими кусочками до 1 см, добавьте в тесто и осторожно перемешайте лопаткой – у вас должно получиться густое тесто.
  4. Форму смажьте растительным маслом, перелейте в нее тесто и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  5. Готовый охлажденный пирог переложите на тарелку, посыпьте по желанию сахарной пудрой и подавайте к столу.

Рекомендуем также приготовить необычный яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Все придут в восторг даже от его внешнего вида!

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