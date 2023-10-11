Просто смешайте и отправьте в духовку: простейший рецепт яблочного пирога
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Рекомендуем наслаждаться яблочным сезоном и готовить разнообразную выпечку с яблоками. И если вы уже наелись классической шарлоткой, то предлагаем приготовить яблочный пирог.
Такая выпечка от "Гуслянки" – настоящее удовольствие. Готовить его невероятно просто – для рецепта даже кефир не понадобится. Этим нежным, сладким и очень мягким пирогом насладятся все.
Как приготовить простой яблочный пирог без кефира.
Ингредиенты:
- кисло-сладкие яблоки – 3 шт.;
- куриные яйца – 3 шт.;
- пшеничная мука – 1 ст.;
- сахар – 180 г;
- сода – 1 ч. л. без горки;
- уксус 9% – 1 ч. л.;
- растительное масло – для смазывания формы.
Способ приготовления:
- Яйца разбейте в глубокую миску. Равномерно добавляя сахар, взбивайте все при помощи миксера в течение 10 минут. Масса должна стать плотной, побелеть, а сахар полностью раствориться.
- Соду погасите уксусом, добавьте в яичную смесь. Взбейте миксером и оставьте на 3 минуты. Через указанное время частями добавьте просеянную муку.
- Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте небольшими кусочками до 1 см, добавьте в тесто и осторожно перемешайте лопаткой – у вас должно получиться густое тесто.
- Форму смажьте растительным маслом, перелейте в нее тесто и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Готовый охлажденный пирог переложите на тарелку, посыпьте по желанию сахарной пудрой и подавайте к столу.
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