Взимку просто дістанете і запечете: як приготувати фаршировані перці з рисом
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Рецепт виручить вас під час вимкнення світла
Минулої зими росія кілька місяців вела українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому для українців актуальними є страви, які можна приготувати швидко, між можливими відключеннями світла.
Рецептом такої страви ділиться Today. Величезний плюс таких фаршированих перців — ви зможете заготовити та заморозити їх. Після цього можна буде приготувати у мультиварці, духовці чи плиті приблизно за півгодини. Це швидкий та ситний варіант для всієї родини.
Як приготувати фаршировані перці на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг болгарського перцю;
- 220 г рису;
- 500 г фаршу;
- 80 г цибулі;
- 160 г моркви;
- сіль та чорний перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Рис миємо і варимо до готовності.
- Болгарський перець миємо, зрізаємо верх, де кріпиться плодоніжка, дістаємо насіння.
- Моркву та цибулю миємо, чистимо. Моркву натираємо на тертці, нарізаємо цибулю на дрібні кубики.
- Рис змішуємо з фаршем, солимо, перчимо, додаємо овочі та добре перемішуємо.
- Отриманою начинкою наповнюємо перці та викладаємо на присипану борошном дошку так, щоб вони не притискалися один до одного. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на годину.
- Через вказаний час переставляємо перці в морозилку на 5 годин. Коли вони застигнуть, перекладаємо до ZIP-пакетів або пластикових контейнерів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти у фарширований перець замість рису. Смак страви буде лише кращим.