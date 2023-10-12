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Взимку просто дістанете і запечете: як приготувати фаршировані перці з рисом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви могли не підозрювати, що так легше та простіше
Ви могли не підозрювати, що так легше та простіше. Фото guslyanka.com

Рецепт виручить вас під час вимкнення світла

Минулої зими росія кілька місяців вела українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому для українців актуальними є страви, які можна приготувати швидко, між можливими відключеннями світла.

Рецептом такої страви ділиться Today. Величезний плюс таких фаршированих перців — ви зможете заготовити та заморозити їх. Після цього можна буде приготувати у мультиварці, духовці чи плиті приблизно за півгодини. Це швидкий та ситний варіант для всієї родини.

Як приготувати фаршировані перці на зиму

Інгредієнти:

  • 1 кг болгарського перцю;
  • 220 г рису;
  • 500 г фаршу;
  • 80 г цибулі;
  • 160 г моркви;
  • сіль та чорний перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Рис миємо і варимо до готовності.
  2. Болгарський перець миємо, зрізаємо верх, де кріпиться плодоніжка, дістаємо насіння.
  3. Моркву та цибулю миємо, чистимо. Моркву натираємо на тертці, нарізаємо цибулю на дрібні кубики.
  4. Рис змішуємо з фаршем, солимо, перчимо, додаємо овочі та добре перемішуємо.
  5. Отриманою начинкою наповнюємо перці та викладаємо на присипану борошном дошку так, щоб вони не притискалися один до одного. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на годину.
  6. Через вказаний час переставляємо перці в морозилку на 5 годин. Коли вони застигнуть, перекладаємо до ZIP-пакетів або пластикових контейнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти у фарширований перець замість рису. Смак страви буде лише кращим.

Теги:
#Рецепт #Блекаут #Готуємо вдома #Фарширований перець