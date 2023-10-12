Взимку просто дістанете і запечете: як приготувати фаршировані перці з рисом

Рецепт виручить вас під час вимкнення світла

Минулої зими росія кілька місяців вела українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому для українців актуальними є страви, які можна приготувати швидко, між можливими відключеннями світла.

Рецептом такої страви ділиться Today. Величезний плюс таких фаршированих перців — ви зможете заготовити та заморозити їх. Після цього можна буде приготувати у мультиварці, духовці чи плиті приблизно за півгодини. Це швидкий та ситний варіант для всієї родини.

Як приготувати фаршировані перці на зиму

Інгредієнти:

1 кг болгарського перцю;

220 г рису;

500 г фаршу;

80 г цибулі;

160 г моркви;

сіль та чорний перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рис миємо і варимо до готовності. Болгарський перець миємо, зрізаємо верх, де кріпиться плодоніжка, дістаємо насіння. Моркву та цибулю миємо, чистимо. Моркву натираємо на тертці, нарізаємо цибулю на дрібні кубики. Рис змішуємо з фаршем, солимо, перчимо, додаємо овочі та добре перемішуємо. Отриманою начинкою наповнюємо перці та викладаємо на присипану борошном дошку так, щоб вони не притискалися один до одного. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на годину. Через вказаний час переставляємо перці в морозилку на 5 годин. Коли вони застигнуть, перекладаємо до ZIP-пакетів або пластикових контейнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти у фарширований перець замість рису. Смак страви буде лише кращим.