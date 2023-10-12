Зимой просто достанете и запечете: как заготовить фаршированные перцы с рисом

Рецепт выручит вас во время отключений света

Прошлой зимой россия несколько месяцев вела украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому для украинцев актуальны блюда, которые можно приготовить быстро, между возможными отключениями света.

Рецептом такого блюда делится Today. Огромный плюс таких фаршированных перцев — вы сможете предварительно заготовить и заморозить их. После их можно будет приготовить в мультиварке, духовке или плите примерно за полчаса. Это быстрый и сытный вариант для всей семьи.

Как приготовить фаршированные перцы на зиму.

Ингредиенты:

1 кг болгарского перца;

220 г риса;

500 г фарша;

80 г лука;

160 г моркови;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Рис моем и варим до готовности. Болгарский перец моем, срезаем верх, где крепится плодоножка, достаем семена. Морковь и лук моем, чистим. Морковь натираем на терке, лук нарезаем на мелкие кубики. Рис смешиваем с фаршем, солим, перчим, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Полученной начинкой наполняем перцы и выкладываем на присыпанную мукой доску так, чтобы они не прижимались друг к другу. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на час. Через указанное время переставляем перцы в морозилку на 5 часов. Когда они застынут, перекладываем в ZIP-пакеты или пластиковые контейнеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что положить в фаршированный перец вместо риса. Вкус блюда будет только лучше.