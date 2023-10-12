Впорається навіть дитина: шоколадний кекс в мікрохвильовці за 5 хвилин

Кекс в мікрохвильовці — чудовий варіант перекусу

Якщо ви маєте бажання поласувати чимось смачненьким за чашкою чаю, проте до магазину йти не хочеться, на допомогу прийде простий рецепт шоколадного кексу. Його можна приготувати всього за кілька хвилин у мікрохвильовці.

За смаком і ароматом випічка нічим не буде поступатися спеченій у духовці, а от часу ви зекономите чимало. Рецептом шоколадного кексу із нами поділилися на порталі "Світ порад".

Як приготувати шоколадний кекс у мікрохвильовці

Інгредієнти:

Борошно – 4 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Цукор – 4 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Олія – 3 ст. л.

Молоко – 3 ст. л.

Розпушувач тіста – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці всі сухі інгредієнти — борошно, розпушувач, какао-порошок і цукор. В іншому посуді збийте виделкою яйце, молоко та олію. Після цього змішайте рідкі інгредієнти з сухими та ретельно розмішайте. Посуд, який будете ставити в мікрохвильову піч, добре змастіть маслом. Це може бути навіть звичайна чашка. Поставте кекс запікатися на 2 хвилини при потужності 1000 Вт. Якщо у вашої мікрохвильовки потужність менше, збільште час. При подачі шоколадний кекс за смаком посипте какао або корицею.

А якщо ви любитель шоколаду рекомендуємо приготувати ароматні шоколадні трюфелі за рецептом "Телеграфа". Їх можна зробити з начинкою із горішків, шматочків сухофруктів чи мармеладу.