Справится даже ребенок: шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Кекс в микроволновке – отличный вариант перекуса

Если вы хотите полакомиться чем-нибудь вкусненьким за чашкой чая, однако в магазин идти не хочется, на помощь придет простой рецепт шоколадного кекса. Его можно приготовить всего за несколько минут в микроволновке.

По вкусу и аромату выпечка ничем не будет уступать испеченной в духовке, а вот времени вы сэкономите немало. Рецептом шоколадного кекса с нами поделились на портале "Мир советов".

Как приготовить шоколадный кекс в микроволновке

Ингредиенты:

Мука – 4 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст. л.

Молоко – 3 ст. л.

Разрыхлитель теста – ½ ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте в миске все сухие ингредиенты – муку, разрыхлитель, какао-порошок и сахар. В другой посуде взбейте вилкой яйцо, молоко и растительное масло. После этого смешайте жидкие ингредиенты с сухими и тщательно размешайте. Посуду, которую будете ставить в микроволновку, хорошо смажьте маслом. Это может быть даже обычная чашка. Поставьте кекс запекаться на 2 минуты при мощности 1000 Вт. Если у вашей микроволновки мощность меньше, увеличьте время. При подаче шоколадный кекс по вкусу посыпьте какао или корицей.

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