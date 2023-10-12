Справится даже ребенок: шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут
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Кекс в микроволновке – отличный вариант перекуса
Если вы хотите полакомиться чем-нибудь вкусненьким за чашкой чая, однако в магазин идти не хочется, на помощь придет простой рецепт шоколадного кекса. Его можно приготовить всего за несколько минут в микроволновке.
По вкусу и аромату выпечка ничем не будет уступать испеченной в духовке, а вот времени вы сэкономите немало. Рецептом шоколадного кекса с нами поделились на портале "Мир советов".
Как приготовить шоколадный кекс в микроволновке
Ингредиенты:
- Мука – 4 ст. л.
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Молоко – 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста – ½ ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске все сухие ингредиенты – муку, разрыхлитель, какао-порошок и сахар.
- В другой посуде взбейте вилкой яйцо, молоко и растительное масло.
- После этого смешайте жидкие ингредиенты с сухими и тщательно размешайте.
- Посуду, которую будете ставить в микроволновку, хорошо смажьте маслом. Это может быть даже обычная чашка. Поставьте кекс запекаться на 2 минуты при мощности 1000 Вт. Если у вашей микроволновки мощность меньше, увеличьте время.
- При подаче шоколадный кекс по вкусу посыпьте какао или корицей.
А если вы любитель шоколада рекомендуем приготовить ароматные шоколадные трюфели по рецепту "Телеграфа". Их можно сделать с начинкой из орешков, кусочков сухофруктов или мармелада.