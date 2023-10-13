Для цих котлеток вся сім’я скуповуватиме скумбрію

Якщо всі рецепти перепробовані, виручить цей

Навіть коли всі рецепти соковитих котлет перепробувані, завжди є місце для експериментів. Тому пропонуємо приготувати незвичайні биточки зі скумбрії.

Биточки за рецептом "Важно знать" вийдуть ніжними, соковитими та ароматними, а особливого смаку їм додадуть свіжа зелена цибуля та хрін. Такі котлетки — чудова альтернатива класичним м’ясним.

Як приготувати котлети зі скумбрії

Інгредієнти:

350 г філе скумбрії;

300 г картопляного пюре;

140 г моркви;

20 г зеленої цибулі;

1 ст. л. столового хрону;

100 г пшеничного борошна;

1 куряче яйце;

20 г вершкового масла;

панірувальні сухарі;

сіль, перець — до свого смаку;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

Моркву помийте, почистьте, наріжте дрібним кубиком чи натріть на тертці. Посмажте на вершковому маслі до готовності та дайте охолонути. Картоплю помийте, почистьте, відваріть до м’якості та пюруйте. У пюре додайте дрібно нарізану зелену цибулю та хрін. В одну тарілку вбийте яйце, посоліть і збийте вінчиком, в іншу тарілку насипте пшеничне борошно, в третю додайте панірувальні сухарі. Філе скумбрії дрібно наріжте, додайте разом зі смаженою морквою в пюре, посоліть і поперчіть, перемішайте все. З отриманої маси змоченими водою руками сформуйте котлети. Котлети обваляйте спочатку в муці, потім в яйці та тільки потім — в панірувальних сухарях, відправте биточки на півгодини в холодильник. На розігріту сковороду налийте олію, викладіть котлети та обсмажуйте їх із двох сторін по 3–4 хвилини до золотистого кольору. Щоб котлети й всередині добре приготувалися, налийте трохи води на сковороду і накрийте кришкою.

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