Для цих котлеток вся сім’я скуповуватиме скумбрію
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Якщо всі рецепти перепробовані, виручить цей
Навіть коли всі рецепти соковитих котлет перепробувані, завжди є місце для експериментів. Тому пропонуємо приготувати незвичайні биточки зі скумбрії.
Биточки за рецептом "Важно знать" вийдуть ніжними, соковитими та ароматними, а особливого смаку їм додадуть свіжа зелена цибуля та хрін. Такі котлетки — чудова альтернатива класичним м’ясним.
Як приготувати котлети зі скумбрії
Інгредієнти:
- 350 г філе скумбрії;
- 300 г картопляного пюре;
- 140 г моркви;
- 20 г зеленої цибулі;
- 1 ст. л. столового хрону;
- 100 г пшеничного борошна;
- 1 куряче яйце;
- 20 г вершкового масла;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування:
- Моркву помийте, почистьте, наріжте дрібним кубиком чи натріть на тертці. Посмажте на вершковому маслі до готовності та дайте охолонути.
- Картоплю помийте, почистьте, відваріть до м’якості та пюруйте. У пюре додайте дрібно нарізану зелену цибулю та хрін.
- В одну тарілку вбийте яйце, посоліть і збийте вінчиком, в іншу тарілку насипте пшеничне борошно, в третю додайте панірувальні сухарі.
- Філе скумбрії дрібно наріжте, додайте разом зі смаженою морквою в пюре, посоліть і поперчіть, перемішайте все. З отриманої маси змоченими водою руками сформуйте котлети.
- Котлети обваляйте спочатку в муці, потім в яйці та тільки потім — в панірувальних сухарях, відправте биточки на півгодини в холодильник.
- На розігріту сковороду налийте олію, викладіть котлети та обсмажуйте їх із двох сторін по 3–4 хвилини до золотистого кольору. Щоб котлети й всередині добре приготувалися, налийте трохи води на сковороду і накрийте кришкою.
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