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Для цих котлеток вся сім’я скуповуватиме скумбрію

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рибні биточки вийдуть не тільки смачними, а й корисними
Рибні биточки вийдуть не тільки смачними, а й корисними. Фото vazhnoznat.com

Якщо всі рецепти перепробовані, виручить цей

Навіть коли всі рецепти соковитих котлет перепробувані, завжди є місце для експериментів. Тому пропонуємо приготувати незвичайні биточки зі скумбрії.

Биточки за рецептом "Важно знать" вийдуть ніжними, соковитими та ароматними, а особливого смаку їм додадуть свіжа зелена цибуля та хрін. Такі котлетки — чудова альтернатива класичним м’ясним.

Як приготувати котлети зі скумбрії

Інгредієнти:

  • 350 г філе скумбрії;
  • 300 г картопляного пюре;
  • 140 г моркви;
  • 20 г зеленої цибулі;
  • 1 ст. л. столового хрону;
  • 100 г пшеничного борошна;
  • 1 куряче яйце;
  • 20 г вершкового масла;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

  1. Моркву помийте, почистьте, наріжте дрібним кубиком чи натріть на тертці. Посмажте на вершковому маслі до готовності та дайте охолонути.
  2. Картоплю помийте, почистьте, відваріть до м’якості та пюруйте. У пюре додайте дрібно нарізану зелену цибулю та хрін.
  3. В одну тарілку вбийте яйце, посоліть і збийте вінчиком, в іншу тарілку насипте пшеничне борошно, в третю додайте панірувальні сухарі.
  4. Філе скумбрії дрібно наріжте, додайте разом зі смаженою морквою в пюре, посоліть і поперчіть, перемішайте все. З отриманої маси змоченими водою руками сформуйте котлети.
  5. Котлети обваляйте спочатку в муці, потім в яйці та тільки потім — в панірувальних сухарях, відправте биточки на півгодини в холодильник.
  6. На розігріту сковороду налийте олію, викладіть котлети та обсмажуйте їх із двох сторін по 3–4 хвилини до золотистого кольору. Щоб котлети й всередині добре приготувалися, налийте трохи води на сковороду і накрийте кришкою.

Рекомендуємо також приготувати незвичайні яєчні котлети за рецептом "Телеграфа". Незвичайні биточки вийдуть ситними та смачними.

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