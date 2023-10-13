Для этих котлеток вся семья будет скупать скумбрию

Если все рецепты перепробованы, выручит этот

Даже когда все рецепты сочных котлет перепробованы, всегда есть место экспериментам. Поэтому предлагаем приготовить необычные биточки из скумбрии.

Биточки по рецепту "Важно знать" получатся нежными, сочными и ароматными, а особого вкуса им придадут свежий зеленый лук и хрен. Такие котлетки — отличная альтернатива классическим мясным.

Как приготовить котлеты из скумбрии

Ингредиенты:

350 г филе скумбрии;

300 г картофельного пюре;

140 г моркови;

20 г зеленого лука;

1 ст. л. столового хрена;

100 г пшеничной муки;

1 куриное яйцо;

20 г сливочного масла;

панировочные сухари;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

Морковь помойте, почистите, нарежьте мелким кубиком или натрите на терке. Пожарьте на сливочном масле до готовности и дайте остыть. Картофель помойте, почистите, отварите до мягкости и пюрируйте. В пюре добавьте мелко нарезанный зеленый лук и хрен. В одну тарелку вбейте яйцо, посолите и взбейте венчиком, в другую тарелку насыпьте пшеничную муку, в третью добавьте панировочные сухари. Филе скумбрии мелко нарежьте, добавьте вместе с жареной морковью в пюре, посолите и поперчите, все перемешайте. Из полученной массы смоченными водой руками сформируйте котлеты. Котлеты обваляйте сначала в муке, потом в яйце и только потом — в панировочных сухарях, отправьте биточки на полчаса в холодильник. На разогретую сковороду налейте растительное масло, выложите котлеты и обжаривайте их с двух сторон по 3–4 минуты до золотистого цвета. Чтобы котлеты и внутри хорошо приготовились, налейте на сковороду немного воды и накройте крышкой.

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