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Гості будуть у захваті: найсмачніший салат з баклажанами

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Всі інгредієнти за смаком чудово поєднуються між собою
Всі інгредієнти за смаком чудово поєднуються між собою. Фото menunedeli.ru

Такий салат не соромно подати і на святковий стіл

Баклажан — це смачний овоч з низьким вмістом калорій, який легко можна легко знайти у будь-якому магазині. Його можна готувати різними способами, включаючи смаження, запікання у духовці та тушкування, існує безліч варіантів для кулінарних експериментів.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати яскравий літньо-осінній салат із баклажанів, томатів та фети. А рецептом із нами поділилися на порталі "Меню недели".

Як приготувати салат із баклажанів та фети

Інгредієнти:

  • Баклажан – 350 г
  • Помідор – 220 г
  • Салат мікс – 60 г
  • Фета – 120 г
  • Олія — 4 ст. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Сік лимонний – 1 ст.
  • Базилік свіжий – 2 ст. л.
  • Спеції – за смаком (сіль та суміш перців)
  • Цукор – 1 дрібка

Спосіб приготування:

  1. Баклажани нарізати напівкільцями товщиною близько 1 см, присипати сіллю та залишити на 15 хв.
  2. Овоч промити холодною водою, зайву вологу злити.
  3. Попередньо розкладені баклажани на пергаменті на деко, запекти у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
  4. Для маринаду змішати нарізані листочки базиліка, подрібнений часник та три ложки олії. Змішати та подрібнити у блендері.
  5. Залити маринадом запечені баклажани та перемішати. Залишити маринуватися до повного вистигання.
  6. З баклажанів злити маринад в окрему посудину, викласти їх на салатний мікс.
  7. Зверху викласти порізані частинками помідори.
  8. Додати порізану кубиками фету.
  9. У заздалегідь відставлений маринад додати олію, сік лимона, цукор, перемішати.
  10. Полити салат заправкою.

А якщо ви любите баклажани, рекомендуємо приготувати їх "як шашлик" за рецептом "Телеграфа". Закуска виходить ніжною, гостренькою та ароматною.

Теги:
#Салат #Баклажан #Фета #Готуємо вдома