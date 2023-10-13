Гості будуть у захваті: найсмачніший салат з баклажанами
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Такий салат не соромно подати і на святковий стіл
Баклажан — це смачний овоч з низьким вмістом калорій, який легко можна легко знайти у будь-якому магазині. Його можна готувати різними способами, включаючи смаження, запікання у духовці та тушкування, існує безліч варіантів для кулінарних експериментів.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати яскравий літньо-осінній салат із баклажанів, томатів та фети. А рецептом із нами поділилися на порталі "Меню недели".
Як приготувати салат із баклажанів та фети
Інгредієнти:
- Баклажан – 350 г
- Помідор – 220 г
- Салат мікс – 60 г
- Фета – 120 г
- Олія — 4 ст. л.
- Часник – 2 зуб.
- Сік лимонний – 1 ст.
- Базилік свіжий – 2 ст. л.
- Спеції – за смаком (сіль та суміш перців)
- Цукор – 1 дрібка
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізати напівкільцями товщиною близько 1 см, присипати сіллю та залишити на 15 хв.
- Овоч промити холодною водою, зайву вологу злити.
- Попередньо розкладені баклажани на пергаменті на деко, запекти у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
- Для маринаду змішати нарізані листочки базиліка, подрібнений часник та три ложки олії. Змішати та подрібнити у блендері.
- Залити маринадом запечені баклажани та перемішати. Залишити маринуватися до повного вистигання.
- З баклажанів злити маринад в окрему посудину, викласти їх на салатний мікс.
- Зверху викласти порізані частинками помідори.
- Додати порізану кубиками фету.
- У заздалегідь відставлений маринад додати олію, сік лимона, цукор, перемішати.
- Полити салат заправкою.
А якщо ви любите баклажани, рекомендуємо приготувати їх "як шашлик" за рецептом "Телеграфа". Закуска виходить ніжною, гостренькою та ароматною.