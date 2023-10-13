Гості будуть у захваті: найсмачніший салат з баклажанами

Такий салат не соромно подати і на святковий стіл

Баклажан — це смачний овоч з низьким вмістом калорій, який легко можна легко знайти у будь-якому магазині. Його можна готувати різними способами, включаючи смаження, запікання у духовці та тушкування, існує безліч варіантів для кулінарних експериментів.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати яскравий літньо-осінній салат із баклажанів, томатів та фети. А рецептом із нами поділилися на порталі "Меню недели".

Як приготувати салат із баклажанів та фети

Інгредієнти:

Баклажан – 350 г

Помідор – 220 г

Салат мікс – 60 г

Фета – 120 г

Олія — 4 ст. л.

Часник – 2 зуб.

Сік лимонний – 1 ст.

Базилік свіжий – 2 ст. л.

Спеції – за смаком (сіль та суміш перців)

Цукор – 1 дрібка

Спосіб приготування:

Баклажани нарізати напівкільцями товщиною близько 1 см, присипати сіллю та залишити на 15 хв. Овоч промити холодною водою, зайву вологу злити. Попередньо розкладені баклажани на пергаменті на деко, запекти у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Для маринаду змішати нарізані листочки базиліка, подрібнений часник та три ложки олії. Змішати та подрібнити у блендері. Залити маринадом запечені баклажани та перемішати. Залишити маринуватися до повного вистигання. З баклажанів злити маринад в окрему посудину, викласти їх на салатний мікс. Зверху викласти порізані частинками помідори. Додати порізану кубиками фету. У заздалегідь відставлений маринад додати олію, сік лимона, цукор, перемішати. Полити салат заправкою.

А якщо ви любите баклажани, рекомендуємо приготувати їх "як шашлик" за рецептом "Телеграфа". Закуска виходить ніжною, гостренькою та ароматною.