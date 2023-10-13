Гости будут в восторге: самый вкусный салат с баклажанами
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Такой салат не стыдно подать и на праздничный стол
Баклажан – это вкусный овощ с низким содержанием калорий, который легко можно легко найти в любом магазине. Его можно готовить разными способами, включая жарку, запекание в духовке и тушение, существует множество вариантов для кулинарных экспериментов.
Сегодня мы предлагаем приготовить яркий летне-осенний салат из баклажанов, томатов и феты. А рецептом с нами поделились на портале "Меню недели".
Как приготовить салат из баклажанов и феты
Ингредиенты:
- Баклажан – 350 г
- Помидор – 220 г
- Салат микс – 60 г
- Фета – 120 г
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сок лимонный – 1 ст.
- Базилик свежий – 2 ст. л.
- Специи – по вкусу (соль и смесь перцев)
- Сахар – 1 щепотка
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать полукольцами толщиной около 1 см, присыпать солью и оставить на 15 мин.
- Овощ промыть холодной водой, лишнюю влагу слить.
- Предварительно разложенные баклажаны на пергаменте на противень, запечь в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- Для маринада смешать нарезанные листики базилика, измельченный чеснок и три ложки растительного масла. Смешать и измельчить в блендере.
- Залить маринадом запеченные баклажаны и перемешать. Оставить мариноваться до полного остывания.
- С баклажанов слить маринад в отдельный сосуд, выложить их на салатный микс.
- Сверху выложить порезанные кусочками помидоры.
- Добавить порезанную кубиками фету.
- В предварительно отставленный маринад добавить масло, сок лимона, сахар, перемешать.
- Полить салат заправкой.
А если вы любите баклажаны, рекомендуем приготовить их "как шашлык" по рецепту "Телеграфа". Закуска получается нежной, острой и ароматной.