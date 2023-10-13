Гости будут в восторге: самый вкусный салат с баклажанами

Такой салат не стыдно подать и на праздничный стол

Баклажан – это вкусный овощ с низким содержанием калорий, который легко можно легко найти в любом магазине. Его можно готовить разными способами, включая жарку, запекание в духовке и тушение, существует множество вариантов для кулинарных экспериментов.

Сегодня мы предлагаем приготовить яркий летне-осенний салат из баклажанов, томатов и феты. А рецептом с нами поделились на портале "Меню недели".

Как приготовить салат из баклажанов и феты

Ингредиенты:

Баклажан – 350 г

Помидор – 220 г

Салат микс – 60 г

Фета – 120 г

Масло растительное — 4 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Сок лимонный – 1 ст.

Базилик свежий – 2 ст. л.

Специи – по вкусу (соль и смесь перцев)

Сахар – 1 щепотка

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать полукольцами толщиной около 1 см, присыпать солью и оставить на 15 мин. Овощ промыть холодной водой, лишнюю влагу слить. Предварительно разложенные баклажаны на пергаменте на противень, запечь в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Для маринада смешать нарезанные листики базилика, измельченный чеснок и три ложки растительного масла. Смешать и измельчить в блендере. Залить маринадом запеченные баклажаны и перемешать. Оставить мариноваться до полного остывания. С баклажанов слить маринад в отдельный сосуд, выложить их на салатный микс. Сверху выложить порезанные кусочками помидоры. Добавить порезанную кубиками фету. В предварительно отставленный маринад добавить масло, сок лимона, сахар, перемешать. Полить салат заправкой.

А если вы любите баклажаны, рекомендуем приготовить их "как шашлык" по рецепту "Телеграфа". Закуска получается нежной, острой и ароматной.