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Гости будут в восторге: самый вкусный салат с баклажанами

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Все ингредиенты по вкусу отлично сочетаются между собой
Все ингредиенты по вкусу отлично сочетаются между собой. Фото menunedeli.ru

Такой салат не стыдно подать и на праздничный стол

Баклажан – это вкусный овощ с низким содержанием калорий, который легко можно легко найти в любом магазине. Его можно готовить разными способами, включая жарку, запекание в духовке и тушение, существует множество вариантов для кулинарных экспериментов.

Сегодня мы предлагаем приготовить яркий летне-осенний салат из баклажанов, томатов и феты. А рецептом с нами поделились на портале "Меню недели".

Как приготовить салат из баклажанов и феты

Ингредиенты:

  • Баклажан – 350 г
  • Помидор – 220 г
  • Салат микс – 60 г
  • Фета – 120 г
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сок лимонный – 1 ст.
  • Базилик свежий – 2 ст. л.
  • Специи – по вкусу (соль и смесь перцев)
  • Сахар – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезать полукольцами толщиной около 1 см, присыпать солью и оставить на 15 мин.
  2. Овощ промыть холодной водой, лишнюю влагу слить.
  3. Предварительно разложенные баклажаны на пергаменте на противень, запечь в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  4. Для маринада смешать нарезанные листики базилика, измельченный чеснок и три ложки растительного масла. Смешать и измельчить в блендере.
  5. Залить маринадом запеченные баклажаны и перемешать. Оставить мариноваться до полного остывания.
  6. С баклажанов слить маринад в отдельный сосуд, выложить их на салатный микс.
  7. Сверху выложить порезанные кусочками помидоры.
  8. Добавить порезанную кубиками фету.
  9. В предварительно отставленный маринад добавить масло, сок лимона, сахар, перемешать.
  10. Полить салат заправкой.

А если вы любите баклажаны, рекомендуем приготовить их "как шашлык" по рецепту "Телеграфа". Закуска получается нежной, острой и ароматной.

Теги:
#Салат #Баклажан #Фета #Готовим дома