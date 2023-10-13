Ліниві роли за 10 хвилин: диво-рецепт суші від української блогерки

Українська блогерка поділилась чудовим рецептом

Багато хто любить суші, і навіть готує їх вдома. Ми розповідали, як приготувати розсипчастий рис для суші.

Українська блогерка під ніком yummy.lera поділилась хитрим трюком, який виручить, якщо суші хочеться, але немає часу або бажання крутити роли. З цим впорається навіть дитина.

Інгредієнти:

150 г рису для суші

165 мл води

листи норі

25 мл яблучного оцту

1 ст.л. цукру

1 ч.л. солі

крем-сир

лосось

огірок

авокадо

крабові палички

Спосіб приготування:

Рис ретельно промиваємо водою. Робимо це декілька разів, поки не стікатиме прозора вода. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо на мінімальний вогонь і варимо 15 хвилин під кришкою. Після цього вимикаємо вогонь та, не піднімаючи кришки, даємо рису постояти ще 15 хвилин. Для заправки змішуємо яблучний оцет, цукор та сіль. Розчиняємо. Додаємо заправку та перемішуємо. Ножицями дрібно нарізаємо в рис норі. Знову перемішуємо, стараємось максимально розподілити водорослі по масі рису. Розстеляємо на столі чи обробній дошці харчову плівку. Зверху кладемо улюблену начинку, сир та рис з норі. Щільно закручуємо та прибираємо у холодильник на 15 хвилин.

Через 15 хвилин суші вже можна їсти. Є ще один популярний варіант приготування "ледачих" суші — суші-торт. Ми розповідали, як його приготувати.