Ленивые роллы за 10 минут: чудо-рецепт суши от украинской блогерки

Украинская блоггерша поделилась прекрасным рецептом

Многие любят суши, и даже готовят их дома. Мы рассказывали, как приготовить рассыпчатый рис для суши.

Украинская блоггерша под ником yummy.lera поделилась хитрым трюком, который выручит, если суше хочется, но нет времени или желания крутить роллы. С этим справится даже ребенок.

Ингредиенты:

150 г риса для суши

165 мл воды

листья нори

25 мл яблочного уксуса

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

крем-сыр

лосось

огурец

авокадо

крабовые палочки

Способ приготовления:

Рис тщательно промываем водой. Делаем это несколько раз, пока не будет стекать прозрачная вода. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим на малый огонь и варим 15 минут под крышкой. После этого выключаем огонь и, не поднимая крышки, даем рису постоять еще 15 минут. Для заправки смешиваем яблочный уксус, сахар и соль. Растворим. Добавляем заправку и перемешиваем. Ножницами мелко нарезаем в рис норе. Снова перемешиваем, стараемся максимально распределить водоросли по массе риса. Расстилаем на столе или разделочной доске пищевую пленку. Сверху кладем любимую начинку, творог и рис из норы. Плотно закручиваем и убираем в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут на суше уже можно есть. Есть еще один популярный вариант приготовления "ленивых" суши — суши-торт. Мы говорили, как его приготовить.