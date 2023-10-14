Кекси за цим рецептом сподобаються навіть тим, хто не любить солодкого

Задоволення у кожному шматочку

Великі та маленькі порційні кекси – один із найпопулярніших десертів. Для приготування не потрібен особливий привід — готувати їх неймовірно просто, а всі інгредієнти ви знайдете вдома або у найближчому магазині.

У простому рецепті кексів від Shuba використовується класична суміш для випікання та згущеного молока. Вам потрібно просто перемішати інгредієнти, викласти у формочки, відправити до духовки. Легкі, насичені та вологі — ці мафіни зі згущеним молоком стануть насолодою для всієї родини.

Як приготувати кекси на згущеному молока

Інгредієнти на 4 порції:

борошно пшеничне — 250 г;

яйця курячі — 2 шт.;

згущене молоко — 200 г;

сода харчова — 5 г;

цукрова пудра — 30 г.

Спосіб приготування:

Яйця збийте міксером разом зі згущеним молоком. Туди ж додайте просіяне борошно та соду. Збивайте масу до однорідного стану. Готове тісто розкладете за силіконовими формами для кексів на 2/3 всього обсягу форми. Духовку розігрійте до 180 ° C, відправте кекси та випікайте 20 хвилин. Готові кекси дістаньте із духовки, дайте їм охолонути. Потім дістаньте з форм, покладіть на тарілку і посипте цукровою пудрою.

А щоб випічка не черствіла, потрібно додати в тісто один інгредієнт. Маффіни зберігатимуться довгий час.