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Кекси за цим рецептом сподобаються навіть тим, хто не любить солодкого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Райська насолода для всієї родини
Райська насолода для всієї родини. Фото shuba.life

Задоволення у кожному шматочку

Великі та маленькі порційні кекси – один із найпопулярніших десертів. Для приготування не потрібен особливий привід — готувати їх неймовірно просто, а всі інгредієнти ви знайдете вдома або у найближчому магазині.

У простому рецепті кексів від Shuba використовується класична суміш для випікання та згущеного молока. Вам потрібно просто перемішати інгредієнти, викласти у формочки, відправити до духовки. Легкі, насичені та вологі — ці мафіни зі згущеним молоком стануть насолодою для всієї родини.

Як приготувати кекси на згущеному молока

Інгредієнти на 4 порції:

  • борошно пшеничне — 250 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • згущене молоко — 200 г;
  • сода харчова — 5 г;
  • цукрова пудра — 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збийте міксером разом зі згущеним молоком. Туди ж додайте просіяне борошно та соду. Збивайте масу до однорідного стану.
  2. Готове тісто розкладете за силіконовими формами для кексів на 2/3 всього обсягу форми. Духовку розігрійте до 180 ° C, відправте кекси та випікайте 20 хвилин.
  3. Готові кекси дістаньте із духовки, дайте їм охолонути. Потім дістаньте з форм, покладіть на тарілку і посипте цукровою пудрою.

А щоб випічка не черствіла, потрібно додати в тісто один інгредієнт. Маффіни зберігатимуться довгий час.

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