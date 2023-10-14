Кекси за цим рецептом сподобаються навіть тим, хто не любить солодкого
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Задоволення у кожному шматочку
Великі та маленькі порційні кекси – один із найпопулярніших десертів. Для приготування не потрібен особливий привід — готувати їх неймовірно просто, а всі інгредієнти ви знайдете вдома або у найближчому магазині.
У простому рецепті кексів від Shuba використовується класична суміш для випікання та згущеного молока. Вам потрібно просто перемішати інгредієнти, викласти у формочки, відправити до духовки. Легкі, насичені та вологі — ці мафіни зі згущеним молоком стануть насолодою для всієї родини.
Як приготувати кекси на згущеному молока
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно пшеничне — 250 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- згущене молоко — 200 г;
- сода харчова — 5 г;
- цукрова пудра — 30 г.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте міксером разом зі згущеним молоком. Туди ж додайте просіяне борошно та соду. Збивайте масу до однорідного стану.
- Готове тісто розкладете за силіконовими формами для кексів на 2/3 всього обсягу форми. Духовку розігрійте до 180 ° C, відправте кекси та випікайте 20 хвилин.
- Готові кекси дістаньте із духовки, дайте їм охолонути. Потім дістаньте з форм, покладіть на тарілку і посипте цукровою пудрою.
А щоб випічка не черствіла, потрібно додати в тісто один інгредієнт. Маффіни зберігатимуться довгий час.