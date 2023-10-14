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Кексы по этому рецепту понравятся даже тем, кто не любит сладкого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Райское наслаждение для всей семьи
Райское наслаждение для всей семьи. Фото shuba.life

Удовольствие в каждом кусочке

Большие и маленькие порционные кексы – один из самых популярных десертов. Для приготовления не нужен особый повод — готовить их невероятно просто, а все ингредиенты вы найдете дома или в ближайшем магазине.

В простом рецепте кексов от Shuba используется классическая смесь для выпечки и сгущенка. Вам нужно просто перемешать ингредиенты, выложить в формочки, отправить в духовку. Легкие, насыщенные и влажные - эти маффины со сгущенкой станут наслаждением для всей семьи.

Как приготовить кексы на сгущенке

Ингредиенты на 4 порции:

  • мука пшеничная — 250 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сгущенное молоко — 200 г;
  • сода пищевая — 5 г;
  • сахарная пудра — 30 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте миксером вместе со сгущенкой. Туда же добавьте просеянную муку и соду. Взбивайте массу до однородного состояния.
  2. Готовое тесто разложите по силиконовым формочкам для кексов на 2/3 всего объема формочки. Духовку разогрейте до 180°C, отправьте кексы и выпекайте их 20 минут.
  3. Готовые кексы достаньте из духовки, дайте им остыть. После достаньте из формочек, положите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, нужно добавить в тесто один ингредиент. Маффины будут храниться долгое время.

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