Кексы по этому рецепту понравятся даже тем, кто не любит сладкого
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Удовольствие в каждом кусочке
Большие и маленькие порционные кексы – один из самых популярных десертов. Для приготовления не нужен особый повод — готовить их невероятно просто, а все ингредиенты вы найдете дома или в ближайшем магазине.
В простом рецепте кексов от Shuba используется классическая смесь для выпечки и сгущенка. Вам нужно просто перемешать ингредиенты, выложить в формочки, отправить в духовку. Легкие, насыщенные и влажные - эти маффины со сгущенкой станут наслаждением для всей семьи.
Как приготовить кексы на сгущенке
Ингредиенты на 4 порции:
- мука пшеничная — 250 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сгущенное молоко — 200 г;
- сода пищевая — 5 г;
- сахарная пудра — 30 г.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте миксером вместе со сгущенкой. Туда же добавьте просеянную муку и соду. Взбивайте массу до однородного состояния.
- Готовое тесто разложите по силиконовым формочкам для кексов на 2/3 всего объема формочки. Духовку разогрейте до 180°C, отправьте кексы и выпекайте их 20 минут.
- Готовые кексы достаньте из духовки, дайте им остыть. После достаньте из формочек, положите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
А чтобы выпечка не черствела, нужно добавить в тесто один ингредиент. Маффины будут храниться долгое время.