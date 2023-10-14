Кексы по этому рецепту понравятся даже тем, кто не любит сладкого

Удовольствие в каждом кусочке

Большие и маленькие порционные кексы – один из самых популярных десертов. Для приготовления не нужен особый повод — готовить их невероятно просто, а все ингредиенты вы найдете дома или в ближайшем магазине.

В простом рецепте кексов от Shuba используется классическая смесь для выпечки и сгущенка. Вам нужно просто перемешать ингредиенты, выложить в формочки, отправить в духовку. Легкие, насыщенные и влажные - эти маффины со сгущенкой станут наслаждением для всей семьи.

Как приготовить кексы на сгущенке

Ингредиенты на 4 порции:

мука пшеничная — 250 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сгущенное молоко — 200 г;

сода пищевая — 5 г;

сахарная пудра — 30 г.

Способ приготовления:

Яйца взбейте миксером вместе со сгущенкой. Туда же добавьте просеянную муку и соду. Взбивайте массу до однородного состояния. Готовое тесто разложите по силиконовым формочкам для кексов на 2/3 всего объема формочки. Духовку разогрейте до 180°C, отправьте кексы и выпекайте их 20 минут. Готовые кексы достаньте из духовки, дайте им остыть. После достаньте из формочек, положите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, нужно добавить в тесто один ингредиент. Маффины будут храниться долгое время.