Замініть м’ясо іншим інгредієнтом – і цей рецепт борщу запитає навіть бабуся
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Ароматна, ситна та яскрава страва
Про борщ можна говорити постійно! Це наша національна страва, яка була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Безперечно, рецептів борщу, напевно, стільки, скільки самих кулінарів. А ось ми з "Добрими новинами" поділимося ще одним – із ковбасою. Якщо у вас вдома немає м’яса, цей рецепт стане вам в пригоді!
Як приготувати борщ із ковбасою
Інгредієнти:
- 400 г свіжих буряків;
- 200 г капусти;
- 2-3 картоплини;
- 1 цибуля;
- 2-3 зубчики часнику;
- 2-3 морквини;
- 200 г томатного соусу або 3-4 свіжі помідори;
- 150 г ковбаси (типу "краківська");
- 2 літри води або бульйону;
- рослинна олія для смаження;
- сіль та чорний перець на свій смак;
- сметана для подачі;
- зелень для оздоблення.
Спосіб приготування:
- Капусту наріжте та очистьте соломкою. Буряк, моркву та картоплю очистьте, наріжте невеликими кубиками, ковбасу – кільцями.
- У велику глибоку каструлю розігрійте олію, додайте ковбасу та обсмажте її до золотаво-коричневого кольору, викладіть на окрему тарілку. У тій же каструлі посмажте до м’якості цибулю та часник – це займе близько 3-4 хвилин.
- До овочів додайте капусту. Помішуючи, тушкуйте приблизно 5 хвилин. Додайте нарізаний буряк і моркву, готуйте ще 10-15 хвилин, помішуючи.
- В окремій каструлі закип’ятіть воду, додайте картопля і томатний соус, зменште вогонь до середнього і варіть борщ приблизно 15-20 хвилин — картопля має стати м’якою. Додайте обсмажену ковбасу в каструлю та варіть ще 5 хвилин.
- Борщ посоліть, поперчіть і подавайте зі сметаною та улюбленою зеленню.
До речі, сметану можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Виявляється, це зовсім нескладно.