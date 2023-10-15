Замініть м’ясо іншим інгредієнтом – і цей рецепт борщу запитає навіть бабуся

Ароматна, ситна та яскрава страва

Про борщ можна говорити постійно! Це наша національна страва, яка була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Безперечно, рецептів борщу, напевно, стільки, скільки самих кулінарів. А ось ми з "Добрими новинами" поділимося ще одним – із ковбасою. Якщо у вас вдома немає м’яса, цей рецепт стане вам в пригоді!

Як приготувати борщ із ковбасою

Інгредієнти:

400 г свіжих буряків;

200 г капусти;

2-3 картоплини;

1 цибуля;

2-3 зубчики часнику;

2-3 морквини;

200 г томатного соусу або 3-4 свіжі помідори;

150 г ковбаси (типу "краківська");

2 літри води або бульйону;

рослинна олія для смаження;

сіль та чорний перець на свій смак;

сметана для подачі;

зелень для оздоблення.

Спосіб приготування:

Капусту наріжте та очистьте соломкою. Буряк, моркву та картоплю очистьте, наріжте невеликими кубиками, ковбасу – кільцями. У велику глибоку каструлю розігрійте олію, додайте ковбасу та обсмажте її до золотаво-коричневого кольору, викладіть на окрему тарілку. У тій же каструлі посмажте до м’якості цибулю та часник – це займе близько 3-4 хвилин. До овочів додайте капусту. Помішуючи, тушкуйте приблизно 5 хвилин. Додайте нарізаний буряк і моркву, готуйте ще 10-15 хвилин, помішуючи. В окремій каструлі закип’ятіть воду, додайте картопля і томатний соус, зменште вогонь до середнього і варіть борщ приблизно 15-20 хвилин — картопля має стати м’якою. Додайте обсмажену ковбасу в каструлю та варіть ще 5 хвилин. Борщ посоліть, поперчіть і подавайте зі сметаною та улюбленою зеленню.

До речі, сметану можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Виявляється, це зовсім нескладно.