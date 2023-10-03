Один інгредієнт – і борщ у десять разів смачніший: хитрий трюк

Ця хитрість вас здивує

Ароматний смачний, наваристий борщ – традиційна українська страва. Для його приготування потрібний стандартний набір інгредієнтів – м’ясо, овочі, спеції та зелень.

Однак деякі досвідчені кулінари додають ще один секретний компонент, який робить смак страви досконалим та ідеальним. Цим хитрим секретом поділимося разом з FoodOboz.

Що додати до борщу, щоб він став смачнішим

У це складно повірити, але зробити борщ смачнішим допоможе шматочок вершкового масла. Саме цей інгредієнт робить першу страву ніжнішою, ситною та збалансованою, а також допомагає "подружитися" іншим компонентам між собою. Досвідчені кулінари вже давно користуються цим лайфхаком.

Як правильно додавати в борщ вершкове масло

Найкраще робити це в кінці приготування першої страви. Так борщ буде ситнішим і апетитнішим.

А от щодо кількості, то тут все залежить від обсягу каструлі. Для стандартного обсягу тари вистачить одного невеликого шматочка – приблизно 80 г. Цю кількість вершкового масла можна розділити на дві частини. Одну половину можна додати при приготуванні засмажки, другу додати до вже готового борщу.

До речі, деякі кулінари додають до борщу замість м’яса інший інгредієнт. Така перша страва спочатку здивує, але потім усі оцінять її смак.