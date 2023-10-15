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Замените мясо другим ингредиентом - и этот рецепт борща спросит даже бабушка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Близкие удивятся, но уплетут все
Близкие удивятся, но уплетут все. Фото shuba.life

Ароматное, сытное и яркое блюдо

О борще можно говорить постоянно! Это наше национальное блюдо, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Безусловно, рецептов борща, наверное, столько, сколько самих кулинаров. А вот мы с "Добрими новинами" поделимся еще одним – с колбасой. Если у вас дома нет мяса, этот рецепт точно пригодится вам!

Как приготовить борщ с колбасой

Ингредиенты:

  • 400 г свежей свеклы;
  • 200 г капусты;
  • 2-3 картофелины;
  • 1 лук;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2-3 морковки;
  • 200 г томатного соуса или 3-4 свежих помидора;
  • 150 г колбасы (типа "краковская");
  • 2 литра воды или бульона;
  • растительное масло для жарки;
  • соль и черный перец по своему вкусу;
  • сметана для подачи;
  • зелень для украшения.

Способ приготовления:

  1. Капусту нарежьте и очистите соломкой. Свеклу, морковь и картофель, очистите, нарежьте небольшими кубиками, колбасу – колечками.
  2. В большую глубокую кастрюлю разогрейте растительное масло, добавьте колбасу и обжарьте ее до золотисто-коричневого цвета, выложите на отдельную тарелку. В той же кастрюле пожарьте до мягкости лук и чеснок – это займет около 3-4 минут.
  3. К овощам добавьте капусту. Помешивая, тушите все примерно 5 минут. Добавьте нарезанную свеклу и морковку, готовьте еще 10-15 минут помешивая.
  4. В отдельной кастрюле вскипятите воду, добавьте картофель и томатный соус, убавьте огонь до среднего и варите борщ примерно 15-20 минут – картофель должен стать мягким. Добавьте обжаренную колбасу в кастрюлю и варите еще 5 минут.
  5. Борщ посолите, поперчите и подавайте со сметаной и любимой зеленью.

Кстати, сметану можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Оказывается, это совсем несложно.

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#Рецепт #Борщ #Колбаса #Готовим дома