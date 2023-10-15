Замените мясо другим ингредиентом - и этот рецепт борща спросит даже бабушка

Ароматное, сытное и яркое блюдо

О борще можно говорить постоянно! Это наше национальное блюдо, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Безусловно, рецептов борща, наверное, столько, сколько самих кулинаров. А вот мы с "Добрими новинами" поделимся еще одним – с колбасой. Если у вас дома нет мяса, этот рецепт точно пригодится вам!

Как приготовить борщ с колбасой

Ингредиенты:

400 г свежей свеклы;

200 г капусты;

2-3 картофелины;

1 лук;

2-3 зубчика чеснока;

2-3 морковки;

200 г томатного соуса или 3-4 свежих помидора;

150 г колбасы (типа "краковская");

2 литра воды или бульона;

растительное масло для жарки;

соль и черный перец по своему вкусу;

сметана для подачи;

зелень для украшения.

Способ приготовления:

Капусту нарежьте и очистите соломкой. Свеклу, морковь и картофель, очистите, нарежьте небольшими кубиками, колбасу – колечками. В большую глубокую кастрюлю разогрейте растительное масло, добавьте колбасу и обжарьте ее до золотисто-коричневого цвета, выложите на отдельную тарелку. В той же кастрюле пожарьте до мягкости лук и чеснок – это займет около 3-4 минут. К овощам добавьте капусту. Помешивая, тушите все примерно 5 минут. Добавьте нарезанную свеклу и морковку, готовьте еще 10-15 минут помешивая. В отдельной кастрюле вскипятите воду, добавьте картофель и томатный соус, убавьте огонь до среднего и варите борщ примерно 15-20 минут – картофель должен стать мягким. Добавьте обжаренную колбасу в кастрюлю и варите еще 5 минут. Борщ посолите, поперчите и подавайте со сметаной и любимой зеленью.

Кстати, сметану можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Оказывается, это совсем несложно.