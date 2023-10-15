Замените мясо другим ингредиентом - и этот рецепт борща спросит даже бабушка
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Ароматное, сытное и яркое блюдо
О борще можно говорить постоянно! Это наше национальное блюдо, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Безусловно, рецептов борща, наверное, столько, сколько самих кулинаров. А вот мы с "Добрими новинами" поделимся еще одним – с колбасой. Если у вас дома нет мяса, этот рецепт точно пригодится вам!
Как приготовить борщ с колбасой
Ингредиенты:
- 400 г свежей свеклы;
- 200 г капусты;
- 2-3 картофелины;
- 1 лук;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 2-3 морковки;
- 200 г томатного соуса или 3-4 свежих помидора;
- 150 г колбасы (типа "краковская");
- 2 литра воды или бульона;
- растительное масло для жарки;
- соль и черный перец по своему вкусу;
- сметана для подачи;
- зелень для украшения.
Способ приготовления:
- Капусту нарежьте и очистите соломкой. Свеклу, морковь и картофель, очистите, нарежьте небольшими кубиками, колбасу – колечками.
- В большую глубокую кастрюлю разогрейте растительное масло, добавьте колбасу и обжарьте ее до золотисто-коричневого цвета, выложите на отдельную тарелку. В той же кастрюле пожарьте до мягкости лук и чеснок – это займет около 3-4 минут.
- К овощам добавьте капусту. Помешивая, тушите все примерно 5 минут. Добавьте нарезанную свеклу и морковку, готовьте еще 10-15 минут помешивая.
- В отдельной кастрюле вскипятите воду, добавьте картофель и томатный соус, убавьте огонь до среднего и варите борщ примерно 15-20 минут – картофель должен стать мягким. Добавьте обжаренную колбасу в кастрюлю и варите еще 5 минут.
- Борщ посолите, поперчите и подавайте со сметаной и любимой зеленью.
Кстати, сметану можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Оказывается, это совсем несложно.