Укр

Один ингредиент - и борщ в десять раз вкуснее: хитрый трюк

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ваш борщ похвалит даже бабушка
Ваш борщ похвалит даже бабушка. Фото pexels.com

Эта хитрость вас удивит

Ароматный вкусный, наваристый борщ – традиционное украинское блюдо. Для его приготовления нужен стандартный набор ингредиентов – мясо, овощи, специи и зелень.

Однако некоторые опытные кулинары добавляют еще один секретный компонент, который делает вкус блюда совершенным и идеальным. Этим хитрым секретом поделимся вместе с FoodOboz.

Что добавить в борщ, чтобы он стал вкуснее

В это сложно поверить, но сделать борщ вкуснее поможет кусочек сливочного масла. Именно этот ингредиент делает первое блюдо более нежным, сытным и сбалансированным, а также помогает "подружиться" другим компонентам между собой. Опытные кулинары уже давно пользуются этим лайфхаком.

Как правильно добавлять в борщ сливочное масло

Лучше всего делать это в конце приготовления первого блюда. Так борщ будет более сытным и аппетитным.

А вот что касается количества, то здесь все зависит от объема кастрюли. Для стандартного объема тары хватит одного небольшого кусочка – примерно 80 г. Это количество сливочного масла можно разделить на две части. Одну половину можно добавить при приготовлении зажарки, вторую добавить в уже готовый борщ.

Кстати, некоторые кулинары добавляют в борщ вместо мяса другой ингредиент. Такое первое блюдо сначала удивит, но потом все оценят его вкус.

Теги:
#Борщ #Сливочное масло #Лайфхак