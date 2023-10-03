Один ингредиент - и борщ в десять раз вкуснее: хитрый трюк
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Эта хитрость вас удивит
Ароматный вкусный, наваристый борщ – традиционное украинское блюдо. Для его приготовления нужен стандартный набор ингредиентов – мясо, овощи, специи и зелень.
Однако некоторые опытные кулинары добавляют еще один секретный компонент, который делает вкус блюда совершенным и идеальным. Этим хитрым секретом поделимся вместе с FoodOboz.
Что добавить в борщ, чтобы он стал вкуснее
В это сложно поверить, но сделать борщ вкуснее поможет кусочек сливочного масла. Именно этот ингредиент делает первое блюдо более нежным, сытным и сбалансированным, а также помогает "подружиться" другим компонентам между собой. Опытные кулинары уже давно пользуются этим лайфхаком.
Как правильно добавлять в борщ сливочное масло
Лучше всего делать это в конце приготовления первого блюда. Так борщ будет более сытным и аппетитным.
А вот что касается количества, то здесь все зависит от объема кастрюли. Для стандартного объема тары хватит одного небольшого кусочка – примерно 80 г. Это количество сливочного масла можно разделить на две части. Одну половину можно добавить при приготовлении зажарки, вторую добавить в уже готовый борщ.
Кстати, некоторые кулинары добавляют в борщ вместо мяса другой ингредиент. Такое первое блюдо сначала удивит, но потом все оценят его вкус.