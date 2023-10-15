Поширена помилка перетворює холодець на неапетитне кашло: порада досвідчених кухарів

Як готувати холодець — перелік дій

Смачний, наваристий, прозорий холодець — ідеальна страва до застілля та й на щодень. Він довго готується і потребує якісних та відповідних продуктів.

Тим неприємніше, якщо холодець виходить несмачним — адже на нього вже потрачено стільки сил. Іноді досить трохи відійти від рецепта, і смак може бути зіпсований. Часто виною цьому є неточність у приготування. Про неї розповіли на ProstoWay.

Важлива дрібниця

Є одна поширена помилка, яка, на перший погляд, може здатися незначною. Мова йде про час додавання в холодець цибулі та моркви.

Спочатку заливати водою і ставити на вогонь потрібно лише добре промите м’ясо. На першому етапі приготування крім нього в каструлі не повинні знаходитися ні цибуля, ні морква, ні спеції.

Додавати їх треба приблизно за годину до того, як бульйон звариться. Загалом же залите водою м’ясо потрібно варити впродовж 3-5 годин.

Дуже важливо під час варіння бульйону знімати з поверхні шум. Якщо цього не зробити, страва буде мутною і неапетитною.

Ознака того, що бульйон зварився — коли кістки самі легко виймаються з маси м’яса. Як тільки все зварилося, слід вийняти овочі та м’ясо, найкраще бульйон ще й процідити. Овочі одразу після цього можна викинути — вони вже віддали весь свій смак.

Залишилось відділити м’ясо та залити його бульйоном. Перед цим до бульйону за пропорцією додають желатин, хоча, якщо кісткова маса була вдало обрана та зварена, цей крок можна і пропустити. Також ми розповідали, як покращити смак дерунів.