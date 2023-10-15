Распространенная ошибка превращает холодец в неаппетитное месиво: совет опытных поваров

Как готовить холодец — перечень действий

Вкусный, наваристый, прозрачный студень — идеальное блюдо к застолью и каждый день. Он долго готовится и требует качественных и подходящих продуктов.

Тем неприятнее, если холодец получается невкусным – ведь на него уже потрачено столько сил. Иногда достаточно немного отойти от рецепта, и вкус может быть испорчен. Часто виной этому является неточность в приготовлении. О ней рассказали на ProstoWay.

Важная мелочь

Есть одно распространенное заблуждение, которое, на первый взгляд, может показаться незначительным. Речь идет о времени добавления в холодец лука и моркови.

Сначала заливать водой и ставить на огонь нужно только хорошо промытое мясо. На первом этапе приготовления, кроме него, в кастрюле не должны находиться ни лук, ни морковь, ни специи.

Добавлять их нужно примерно за час до того, как бульон сварится. В общем же, залитое водой мясо нужно варить в течение 3-5 часов.

Очень важно при варке бульона снимать с поверхности шум. Если этого не сделать, блюдо будет мутным и неаппетитным.

Признак того, что бульон сварился – когда кости сами легко вынимаются из массы мяса. Как только все сварилось, следует вынуть овощи и мясо, лучше всего бульон еще и процедить. Овощи сразу после этого можно выбросить – они уже отдали весь свой вкус.

Осталось отделить мясо и залить бульоном. Перед этим к бульону по пропорции добавляют желатин, хотя если костная масса была удачно выбрана и сварена, этот шаг можно и пропустить. Также мы рассказывали, как улучшить вкус дерунов.