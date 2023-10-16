Полюблять навіть затяті м’ясоїди: наваристий суп із сочевиці по-турецьки

Курячий суп з картоплею та червоною сочевицею — відмінний варіант для ситного та корисного обіду

Багата та винахідлива близькосхідна кухня подарувала гурманам безліч страв, що стали популярними у всьому світі. Одна з таких страв — сочевичний суп з особливим і неповторним смаком.

Сочевиця не тільки має приємний смак, вона також багата на мікроелементи та містить чималу кількість вітамінів групи В і рослинного білка. Рецептом ситної та смачної страви з нами поділилися на порталі "recipesfoods".

Як приготувати суп з сочевиці

Інгредієнти:

Сочевиця червона — 150 г

Перець болгарський червоний — 80 г

Картопля – 100 г

Цибуля ріпчаста — 40 г

Морква — 60 г

Часник — 1 зубчик

Томатна паста — 30 г

Олія — 1-2 ст. ложки

Сіль — 1 ч. ложка

Перець чорний мелений — на кінчику ножа

Лавровий лист — 1 шт.

Майоран сушений — 0,25 ч. ложки

Кріп свіжий — 7 г

Вода — 1 л

Спосіб приготування:

Овочі помити, очистити. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Моркву нарізати дрібними кубиками. У каструлі розігріти олію і викласти нарізані овочі. Обсмажити на маленькому вогні близько 2-3 хвилин, помішуючи. Болгарський перець нарізати кубиками невеликого розміру і додати в каструлю. Додати порізану кубиками картоплю. Часник роздавити плоскою частиною ножа, додати в каструлю, обсмажити ще 2 хвилини. Томатну пасту розвести в половині склянки теплої води та влити в каструлю до овочів. Помішуючи, довести до кипіння. Сочевицю промити, додати в каструлю, перемішати, влити гарячу воду. Посолити, поперчити, додати сушений майоран та лавровий лист. Суп варити 10-15 хвилин, до повної готовності сочевиці. Кріп промити, дрібно нарізати та додати в суп. Перемішати, довести до кипіння та зняти з вогню.

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