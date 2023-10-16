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Полюблять навіть затяті м’ясоїди: наваристий суп із сочевиці по-турецьки

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Суп виходить наваристим, досить густим і ситним
Суп виходить наваристим, досить густим і ситним. Фото vsegdavkusno.ru

Курячий суп з картоплею та червоною сочевицею — відмінний варіант для ситного та корисного обіду

Багата та винахідлива близькосхідна кухня подарувала гурманам безліч страв, що стали популярними у всьому світі. Одна з таких страв — сочевичний суп з особливим і неповторним смаком.

Сочевиця не тільки має приємний смак, вона також багата на мікроелементи та містить чималу кількість вітамінів групи В і рослинного білка. Рецептом ситної та смачної страви з нами поділилися на порталі "recipesfoods".

Як приготувати суп з сочевиці

Інгредієнти:

  • Сочевиця червона — 150 г
  • Перець болгарський червоний — 80 г
  • Картопля – 100 г
  • Цибуля ріпчаста — 40 г
  • Морква — 60 г
  • Часник — 1 зубчик
  • Томатна паста — 30 г
  • Олія — 1-2 ст. ложки
  • Сіль — 1 ч. ложка
  • Перець чорний мелений — на кінчику ножа
  • Лавровий лист — 1 шт.
  • Майоран сушений — 0,25 ч. ложки
  • Кріп свіжий — 7 г
  • Вода — 1 л

Спосіб приготування:

  1. Овочі помити, очистити.
  2. Цибулю нарізати дрібними кубиками.
  3. Моркву нарізати дрібними кубиками.
  4. У каструлі розігріти олію і викласти нарізані овочі. Обсмажити на маленькому вогні близько 2-3 хвилин, помішуючи.
  5. Болгарський перець нарізати кубиками невеликого розміру і додати в каструлю.
  6. Додати порізану кубиками картоплю.
  7. Часник роздавити плоскою частиною ножа, додати в каструлю, обсмажити ще 2 хвилини.
  8. Томатну пасту розвести в половині склянки теплої води та влити в каструлю до овочів. Помішуючи, довести до кипіння.
  9. Сочевицю промити, додати в каструлю, перемішати, влити гарячу воду.
  10. Посолити, поперчити, додати сушений майоран та лавровий лист.
  11. Суп варити 10-15 хвилин, до повної готовності сочевиці.
  12. Кріп промити, дрібно нарізати та додати в суп.
  13. Перемішати, довести до кипіння та зняти з вогню.

А якщо ви любите сочевицю, рекомендуємо також приготувати суп із сочевиці та грибочків за рецептом "Телеграфа". Страва виходить досить легкою, але дуже поживною.

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#Суп #Сочевиця #Готуємо вдома