Полюблять навіть затяті м’ясоїди: наваристий суп із сочевиці по-турецьки
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Курячий суп з картоплею та червоною сочевицею — відмінний варіант для ситного та корисного обіду
Багата та винахідлива близькосхідна кухня подарувала гурманам безліч страв, що стали популярними у всьому світі. Одна з таких страв — сочевичний суп з особливим і неповторним смаком.
Сочевиця не тільки має приємний смак, вона також багата на мікроелементи та містить чималу кількість вітамінів групи В і рослинного білка. Рецептом ситної та смачної страви з нами поділилися на порталі "recipesfoods".
Як приготувати суп з сочевиці
Інгредієнти:
- Сочевиця червона — 150 г
- Перець болгарський червоний — 80 г
- Картопля – 100 г
- Цибуля ріпчаста — 40 г
- Морква — 60 г
- Часник — 1 зубчик
- Томатна паста — 30 г
- Олія — 1-2 ст. ложки
- Сіль — 1 ч. ложка
- Перець чорний мелений — на кінчику ножа
- Лавровий лист — 1 шт.
- Майоран сушений — 0,25 ч. ложки
- Кріп свіжий — 7 г
- Вода — 1 л
Спосіб приготування:
- Овочі помити, очистити.
- Цибулю нарізати дрібними кубиками.
- Моркву нарізати дрібними кубиками.
- У каструлі розігріти олію і викласти нарізані овочі. Обсмажити на маленькому вогні близько 2-3 хвилин, помішуючи.
- Болгарський перець нарізати кубиками невеликого розміру і додати в каструлю.
- Додати порізану кубиками картоплю.
- Часник роздавити плоскою частиною ножа, додати в каструлю, обсмажити ще 2 хвилини.
- Томатну пасту розвести в половині склянки теплої води та влити в каструлю до овочів. Помішуючи, довести до кипіння.
- Сочевицю промити, додати в каструлю, перемішати, влити гарячу воду.
- Посолити, поперчити, додати сушений майоран та лавровий лист.
- Суп варити 10-15 хвилин, до повної готовності сочевиці.
- Кріп промити, дрібно нарізати та додати в суп.
- Перемішати, довести до кипіння та зняти з вогню.
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