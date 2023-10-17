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Секретний рецепт азійських кухарів: неймовірна та бюджетна картопляна локшина (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Локшина виходить пікантна, пружна та дуже смачна
Локшина виходить пікантна, пружна та дуже смачна. Фото Скриншот

Чудовий рецепт від пари азійських кухарів

З картоплі можна приготувати масу смачних страв. Чого вартий лише чудовий гарнір "Анна".

Кухарі з проєкту Two Plaid Aprons пішли далі, і підготували рецепт неймовірної картопляної локшини. "Макаронини" виходять товстенькі, пружні, м’які і вкриті пікантним соусом з олії чилі. Це неймовірно смачно.

Інгредієнти для локшини:

  • 500 г уже почищеної і нарізаної картоплі
  • 0, 5 чайної ложки солі
  • 0,5 склянки картопляного крохмалю
  • 0,5 склянки теплої води

Для олії чилі:

  • 2 столові ложки звичайного соєвого соусу
  • 2 столові ложки китайського чорного оцту
  • 2 столові ложки китайського порошку чилі
  • 1¼ чайної ложки цукрового піску
  • ⅛ чайної ложки солі
  • 2 столові ложки подрібненого часнику
  • 1 стебло зеленої цибулі, нарізане скибочками
  • 3 столові ложки будь-якої нейтральної олії
  • ⅓ склянки кінзи, дрібно нарізаної

Спосіб приготування:

  1. Картоплю кладемо в каструлю з киплячою водою і варимо до м’якості. Тоді зливаємо воду та викладаємо у миску. Додаємо сіль і розминаємо у пюре виделкою.
  2. Поки картопляне пюре гаряче, додаємо картопляний крохмаль і добре перемішуємо. Додаємо воду та перемішуємо тісто, поки вода не вбереться та не утвориться майже однорідне тісто.
  3. Паралельно доводимо каструлю з водою до кипіння. Також ставимо поруч велику миску з холодною водою.
  4. Ділимо тісто на 14 рівних частин. Тримаємо його накритим вологим рушником увесь час, коли його не використовуєте. Працюючи з 1 шматочком тіста за раз, розкочуємо кожен шматок в товсту локшину.
  5. Обережно поміщаємо картопляну локшину в киплячу воду. Перемішуємо. Коли локшина спливе наверх, варимо ще хвилину, тоді виймаємо і кладемо в миску з холодною водою.
  6. У жароміцну миску додаємо всі інгредієнти для олії чилі, окрім олії та кінзи. Окремо розігріваємо олію до диміння і обережно виливаємо на всі інгредієнти в мисці. Через кілька хвилин перемішуємо.
  7. З локшини зціджуємо воду. Викладаємо вироби у велику чисту миску. Додаємо підготовлену олію чилі та нарізану кінзу. Перемішуємо.

Локшину, наведену в рецепті, можна готувати з іншими соусами, не такими пекуче-гострими і більш звичними для середньостатистичного українського язика. Також ми ділились рецептом цікавого китайського супу.

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