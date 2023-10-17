Секретный рецепт азиатских поваров: невероятная и бюджетная картофельная лапша (видео)
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Прекрасный рецепт от пары азиатских поваров
Из картофеля можно приготовить массу вкусных блюд. Чего стоит только отличный гарнир "Анна".
Повара из проекта Two Plaid Aprons пошли дальше, и подготовили рецепт невероятной картофельной лапши. "Макаронины" получаются толстенькие, упругие, мягкие и покрытые пикантным соусом из масла чили. Это невероятно вкусно.
Ингредиенты для лапши:
- 500 г уже почищенного и нарезанного картофеля
- 0,5 чайной ложки соли
- 0,5 стакана картофельного крахмала
- 0,5 стакана теплой воды
Для масла чили:
- 2 столовые ложки обыкновенного соевого соуса
- 2 столовые ложки китайского черного уксуса
- 2 столовые ложки китайского порошка чили
- 1¼ чайной ложки сахарного песка
- ⅛ чайной ложки соли
- 2 столовые ложки измельченного чеснока
- 1 стебель зеленого лука, нарезанный ломтиками
- 3 столовые ложки любого нейтрального масла
- ⅓ стакана кинзы, мелко нарезанной
Способ приготовления:
- Картофель кладем в кастрюлю с кипящей водой и варим до мягкости. Тогда сливаем воду и выкладываем в миску. Добавляем соль и разминаем в пюре вилкой.
- Пока картофельное пюре горячее, добавляем картофельный крахмал и хорошо перемешиваем. Добавляем воду и перемешиваем тесто, пока вода не впитается и не образуется однородное тесто.
- Параллельно доводим кастрюлю с водой до кипения. Также ставим рядом большую миску с холодной водой.
- Делим тесто на 14 равных частей. Держим его накрытым влажным полотенцем все время, когда его не используете. Работая с 1 кусочком теста за раз, раскатываем каждый кусок в толстую лапшу.
- Осторожно помещаем картофельную лапшу в кипящую воду. Перемешиваем. Когда лапша всплывет наверх, варим еще минуту, вынимаем и кладем в миску с холодной водой.
- В жаропрочную миску добавляем все ингредиенты для масла чили, кроме масла и кинзы. Отдельно разогреваем масло до дыма и осторожно выливаем на все ингредиенты в миске. Через несколько минут перемешиваем.
- С лапши сцеживаем воду. Выкладываем изделия в большую чистую миску. Добавляем подготовленное масло чили и нарезанную кинзу. Перемешиваем.
Лапшу, приведенную в рецепте, можно готовить с другими соусами, не такими жгуче-острыми и более привычными для среднего украинского языка. Также мы делились рецептом интересного китайского супа.