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Секретный рецепт азиатских поваров: невероятная и бюджетная картофельная лапша (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Лапша получается пикантная, упругая и очень вкусная
Лапша получается пикантная, упругая и очень вкусная. Фото Скриншот

Прекрасный рецепт от пары азиатских поваров

Из картофеля можно приготовить массу вкусных блюд. Чего стоит только отличный гарнир "Анна".

Повара из проекта Two Plaid Aprons пошли дальше, и подготовили рецепт невероятной картофельной лапши. "Макаронины" получаются толстенькие, упругие, мягкие и покрытые пикантным соусом из масла чили. Это невероятно вкусно.

Ингредиенты для лапши:

  • 500 г уже почищенного и нарезанного картофеля
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 0,5 стакана картофельного крахмала
  • 0,5 стакана теплой воды

Для масла чили:

  • 2 столовые ложки обыкновенного соевого соуса
  • 2 столовые ложки китайского черного уксуса
  • 2 столовые ложки китайского порошка чили
  • 1¼ чайной ложки сахарного песка
  • ⅛ чайной ложки соли
  • 2 столовые ложки измельченного чеснока
  • 1 стебель зеленого лука, нарезанный ломтиками
  • 3 столовые ложки любого нейтрального масла
  • ⅓ стакана кинзы, мелко нарезанной

Способ приготовления:

  1. Картофель кладем в кастрюлю с кипящей водой и варим до мягкости. Тогда сливаем воду и выкладываем в миску. Добавляем соль и разминаем в пюре вилкой.
  2. Пока картофельное пюре горячее, добавляем картофельный крахмал и хорошо перемешиваем. Добавляем воду и перемешиваем тесто, пока вода не впитается и не образуется однородное тесто.
  3. Параллельно доводим кастрюлю с водой до кипения. Также ставим рядом большую миску с холодной водой.
  4. Делим тесто на 14 равных частей. Держим его накрытым влажным полотенцем все время, когда его не используете. Работая с 1 кусочком теста за раз, раскатываем каждый кусок в толстую лапшу.
  5. Осторожно помещаем картофельную лапшу в кипящую воду. Перемешиваем. Когда лапша всплывет наверх, варим еще минуту, вынимаем и кладем в миску с холодной водой.
  6. В жаропрочную миску добавляем все ингредиенты для масла чили, кроме масла и кинзы. Отдельно разогреваем масло до дыма и осторожно выливаем на все ингредиенты в миске. Через несколько минут перемешиваем.
  7. С лапши сцеживаем воду. Выкладываем изделия в большую чистую миску. Добавляем подготовленное масло чили и нарезанную кинзу. Перемешиваем.

Лапшу, приведенную в рецепте, можно готовить с другими соусами, не такими жгуче-острыми и более привычными для среднего украинского языка. Также мы делились рецептом интересного китайского супа.

Теги:
#Рецепт #Чили #Картофель #Лапша #Локшина