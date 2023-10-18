Жодної духовки: найсмачніше печиво готується за цим рецептом

Для затишного осіннього вечора із сім’єю

Домашнє печиво люблять усі без винятку. Саме воно може перетворити звичайне чаювання на затишні домашні посиденьки.

Якщо ви думаєте, що для приготування смакоти вдома потрібно багато часу та духовка, рецепт від "Знай.UA" саме для вас. Таке домашнє печиво з горішками та сухофруктами легко можна приготувати на сковороді. Трохи часу — і ви вже їм насолоджуєтесь.

Як приготувати печиво на сковороді

Інгредієнти:

жовток — 1 шт.;

борошно — 150 г;

сметана 10% — 100 г;

рослинна олія — 6 г (1 ст. л.);

розпушувач — 1 ч.л.;

підсолоджувач, цукор — до свого смаку;

горіхи будь-які, родзинки, сухофрукти — 20 г.

Спосіб приготування:

В окремій мисці змішуємо жовток, сметану, олію, підсолоджувач або цукор, все ретельно збиваємо віночком. До отриманої маси додаємо борошно, розпушувач, перемішуємо, всипаємо горіхи та замішуємо тісто. Тісто розгортаємо ковбаскою і ділимо на 7 частин. З кожного шматочка формуємо печиво, яке зверху прикрашаємо горішками, родзинками. Сковороду розігріваємо з олією, викладаємо печиво і готуємо під кришкою по 5-6 хвилин з кожного боку на малому вогні. Готове печиво за бажанням прикрашаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.

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