Никакой духовки: вкуснейшее печенье готовится по этому рецепту
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Для уютного осеннего вечера с семьей
Домашнее печенье любят все без исключения. Именно оно может превратить обычное чаепитие в уютные домашние посиделки.
Если вы думаете, что для приготовления вкуснятины дома нужно много времени и духовка, рецепт от "Знай.UA" именно для вас. Такое домашнее печенье с орешками и сухофруктами легко можно приготовить на сковороде. Немного времени — и вы уже им наслаждаетесь.
Как приготовить печенье на сковороде
Ингредиенты:
- желток — 1 шт.;
- мука — 150 г;
- сметана 10% — 100 г;
- растительное масло — 6 г (1ст. л.);
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- подсластитель, сахар — по вкусу;
- орехи любые, изюм, сухофрукты — 20 г.
Способ приготовления:
- В отдельной миске смешиваем желток, сметану, масло, подсластитель или сахар, все тщательно взбиваем венчиком.
- К полученной массе добавляем муку, разрыхлитель, перемешиваем, всыпаем орехи и замешиваем тесто.
- Тесто раскатываем колбаской и делим на 7 частей. Из каждого кусочка формируем печенье, которое сверху украшаем орешками, изюмом.
- Сковороду разогреваем с подсолнечным маслом, выкладываем печенье и готовим под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны на малом огне.
- Готовое печенье по желанию украшаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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