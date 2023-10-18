Никакой духовки: вкуснейшее печенье готовится по этому рецепту

Для уютного осеннего вечера с семьей

Домашнее печенье любят все без исключения. Именно оно может превратить обычное чаепитие в уютные домашние посиделки.

Если вы думаете, что для приготовления вкуснятины дома нужно много времени и духовка, рецепт от "Знай.UA" именно для вас. Такое домашнее печенье с орешками и сухофруктами легко можно приготовить на сковороде. Немного времени — и вы уже им наслаждаетесь.

Как приготовить печенье на сковороде

Ингредиенты:

желток — 1 шт.;

мука — 150 г;

сметана 10% — 100 г;

растительное масло — 6 г (1ст. л.);

разрыхлитель — 1 ч.л.;

подсластитель, сахар — по вкусу;

орехи любые, изюм, сухофрукты — 20 г.

Способ приготовления:

В отдельной миске смешиваем желток, сметану, масло, подсластитель или сахар, все тщательно взбиваем венчиком. К полученной массе добавляем муку, разрыхлитель, перемешиваем, всыпаем орехи и замешиваем тесто. Тесто раскатываем колбаской и делим на 7 частей. Из каждого кусочка формируем печенье, которое сверху украшаем орешками, изюмом. Сковороду разогреваем с подсолнечным маслом, выкладываем печенье и готовим под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны на малом огне. Готовое печенье по желанию украшаем сахарной пудрой и подаем к столу.

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