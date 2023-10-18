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Никакой духовки: вкуснейшее печенье готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вам не придется долго “танцевать” вокруг плиты
Вам не придется долго “танцевать” вокруг плиты. Фото recepty.znaj.ua

Для уютного осеннего вечера с семьей

Домашнее печенье любят все без исключения. Именно оно может превратить обычное чаепитие в уютные домашние посиделки.

Если вы думаете, что для приготовления вкуснятины дома нужно много времени и духовка, рецепт от "Знай.UA" именно для вас. Такое домашнее печенье с орешками и сухофруктами легко можно приготовить на сковороде. Немного времени — и вы уже им наслаждаетесь.

Как приготовить печенье на сковороде

Ингредиенты:

  • желток — 1 шт.;
  • мука — 150 г;
  • сметана 10% — 100 г;
  • растительное масло — 6 г (1ст. л.);
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • подсластитель, сахар — по вкусу;
  • орехи любые, изюм, сухофрукты — 20 г.

Способ приготовления:

  1. В отдельной миске смешиваем желток, сметану, масло, подсластитель или сахар, все тщательно взбиваем венчиком.
  2. К полученной массе добавляем муку, разрыхлитель, перемешиваем, всыпаем орехи и замешиваем тесто.
  3. Тесто раскатываем колбаской и делим на 7 частей. Из каждого кусочка формируем печенье, которое сверху украшаем орешками, изюмом.
  4. Сковороду разогреваем с подсолнечным маслом, выкладываем печенье и готовим под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны на малом огне.
  5. Готовое печенье по желанию украшаем сахарной пудрой и подаем к столу.

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