Готуватимете щотижня: смачний салат із квасолі нашвидкуруч
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Салат з квасолею та сухариками сподобається будь-якій господині, так як готується він дуже швидко, а смак його просто незрівнянний
Квасоля – це універсальний та дуже смачний продукт. З неї не тільки можна варити смачні ситні супи, але й використовувати для приготування закусок нашвидкуруч.
Яскравий соковитий салат з консервованою червоною квасолею займе гідне місце у вашій кулінарній книзі. А рецептом з нами поділилися на порталі apelsinka.
Як приготувати салат з консервованою квасолею?
Інгредієнти:
- консервована квасоля – 1 банка;
- морква – 1 шт.
- яйця — 3 шт.
- плавлений сирок "Дружба" — 1 шт.
- часник – 2 зуб.
- майонез – 2 ст. л.
- сухарики — за смаком
- сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Яйця натерти на крупній тертці.
- Моркву натерти на крупній тертці.
- Плавлений сир натерти на середній або дрібній тертці.
- Натерти часник на дрібній тертці або вичавити через прес.
- Змішати всі інгредієнти, додати квасолю, попередньо зливши з банки рідину.
- Заправити салат майонезом, посолити, поперчити до смаку, перемішати.
- Присипати сухариками.
А якщо ви любите квасолю, рекомендуємо також приготувати легку закуску із консервованої квасолі за 15 хвилин за рецептом "Телеграфа". Завдяки насиченому смаку закуска завжди буде доречною на столі.