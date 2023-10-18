Готуватимете щотижня: смачний салат із квасолі нашвидкуруч

Салат з квасолею та сухариками сподобається будь-якій господині, так як готується він дуже швидко, а смак його просто незрівнянний

Квасоля – це універсальний та дуже смачний продукт. З неї не тільки можна варити смачні ситні супи, але й використовувати для приготування закусок нашвидкуруч.

Яскравий соковитий салат з консервованою червоною квасолею займе гідне місце у вашій кулінарній книзі. А рецептом з нами поділилися на порталі apelsinka.

Як приготувати салат з консервованою квасолею?

Інгредієнти:

консервована квасоля – 1 банка;

морква – 1 шт.

яйця — 3 шт.

плавлений сирок "Дружба" — 1 шт.

часник – 2 зуб.

майонез – 2 ст. л.

сухарики — за смаком

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Яйця натерти на крупній тертці. Моркву натерти на крупній тертці. Плавлений сир натерти на середній або дрібній тертці. Натерти часник на дрібній тертці або вичавити через прес. Змішати всі інгредієнти, додати квасолю, попередньо зливши з банки рідину. Заправити салат майонезом, посолити, поперчити до смаку, перемішати. Присипати сухариками.

А якщо ви любите квасолю, рекомендуємо також приготувати легку закуску із консервованої квасолі за 15 хвилин за рецептом "Телеграфа". Завдяки насиченому смаку закуска завжди буде доречною на столі.