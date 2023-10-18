Будете готовить каждую неделю: вкусный салат из фасоли на скорую руку

Салат с фасолью и сухариками понравится любой хозяйке, так как готовится он очень быстро, а вкус его просто бесподобен

Фасоль – это универсальный и очень вкусный продукт. Из нее не только можно варить вкусные сытные супы, но и использовать для приготовления закусок на скорую руку.

Яркий сочный салатик с консервированной красной фасолью займет достойное место в вашей кулинарной книге. А рецептом с нами поделились на портале "apelsinka".

Как приготовить салат с консервированной фасолью

Ингредиенты:

консервированная фасоль – 1 банка;

морковь — 1 шт.

яйца — 3 шт.

плавленый сырок "Дружба" — 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез – 2 ст. л.

сухарики — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Яйца натереть на крупной терке. Морковь натереть на крупной терке. Плавленый сырок натереть на средней или мелкой терке. Натереть чеснок на мелкой терке или выдавить через пресс. Смешать все ингредиенты, добавить фасоль, предварительно слив с банки жидкость. Заправить салат майонезом, посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Присыпать салат сухариками.

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