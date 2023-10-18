Будете готовить каждую неделю: вкусный салат из фасоли на скорую руку
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Салат с фасолью и сухариками понравится любой хозяйке, так как готовится он очень быстро, а вкус его просто бесподобен
Фасоль – это универсальный и очень вкусный продукт. Из нее не только можно варить вкусные сытные супы, но и использовать для приготовления закусок на скорую руку.
Яркий сочный салатик с консервированной красной фасолью займет достойное место в вашей кулинарной книге. А рецептом с нами поделились на портале "apelsinka".
Как приготовить салат с консервированной фасолью
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 1 банка;
- морковь — 1 шт.
- яйца — 3 шт.
- плавленый сырок "Дружба" — 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- майонез – 2 ст. л.
- сухарики — по вкусу
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца натереть на крупной терке.
- Морковь натереть на крупной терке.
- Плавленый сырок натереть на средней или мелкой терке.
- Натереть чеснок на мелкой терке или выдавить через пресс.
- Смешать все ингредиенты, добавить фасоль, предварительно слив с банки жидкость.
- Заправить салат майонезом, посолить, поперчить по вкусу, перемешать.
- Присыпать салат сухариками.
А если вы любите фасоль, рекомендуем также приготовить легкую закуску из консервированной фасоли за 15 минут по рецепту "Телеграфа". Благодаря насыщенному вкусу закуска всегда будет уместна на столе.