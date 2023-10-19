Готується за лічені хвилини: вдалий рецепт шоколадних кексів до чаю

Ці шоколадні вологі кекси — ідеальні ласощі до чаю

Перед шоколадними вологими мафінами мало хто встоїть. А приготувати їх можна легко в домашніх умовах.

Ці шоколадні кекси настільки прості та економічні у приготуванні, що просто стануть вашими улюбленими. А рецептом поділилися з нами на порталі "Пляшка".

Як приготувати шоколадні кекси

Інгредієнти:

яйце — 1 шт.

цукор — 180 г

какао — 40 г

молоко — 120 мл

олія — 50 мл

борошно — 230 г

розпушувач — 7 г

окріп — 120 мл

дрібка солі

Спосіб приготування:

Яйце збити з цукром та сіллю. Додати олію, влити молоко, перемішати. Додати какао, перемішати. Додати просіяне борошно та розпушувач, вийде густе однорідне тісто. Влити окріп в тісто, швидко перемішати. Після цього тісто стане рідким і буде легко стікати з вінчика. Тісто викласти у форми не доходячи до верху близько 1 см. Випікати у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці близько 20 хвилин.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати кекси зі згущенкою за рецептом "Телеграфа". Легкі, насичені та вологі — ці мафіни зі згущеним молоком стануть насолодою для всієї родини.