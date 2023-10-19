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Готується за лічені хвилини: вдалий рецепт шоколадних кексів до чаю

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Смачна випічка без зайвої метушні на кухні
Смачна випічка без зайвої метушні на кухні. Фото prostoway.com

Ці шоколадні вологі кекси — ідеальні ласощі до чаю

Перед шоколадними вологими мафінами мало хто встоїть. А приготувати їх можна легко в домашніх умовах.

Ці шоколадні кекси настільки прості та економічні у приготуванні, що просто стануть вашими улюбленими. А рецептом поділилися з нами на порталі "Пляшка".

Як приготувати шоколадні кекси

Інгредієнти:

  • яйце — 1 шт.
  • цукор — 180 г
  • какао — 40 г
  • молоко — 120 мл
  • олія — 50 мл
  • борошно — 230 г
  • розпушувач — 7 г
  • окріп — 120 мл
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Яйце збити з цукром та сіллю.
  2. Додати олію, влити молоко, перемішати.
  3. Додати какао, перемішати.
  4. Додати просіяне борошно та розпушувач, вийде густе однорідне тісто.
  5. Влити окріп в тісто, швидко перемішати. Після цього тісто стане рідким і буде легко стікати з вінчика.
  6. Тісто викласти у форми не доходячи до верху близько 1 см.
  7. Випікати у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці близько 20 хвилин.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати кекси зі згущенкою за рецептом "Телеграфа". Легкі, насичені та вологі — ці мафіни зі згущеним молоком стануть насолодою для всієї родини.

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#Випічка #Кекси #Готуємо вдома