Готується за лічені хвилини: вдалий рецепт шоколадних кексів до чаю
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Ці шоколадні вологі кекси — ідеальні ласощі до чаю
Перед шоколадними вологими мафінами мало хто встоїть. А приготувати їх можна легко в домашніх умовах.
Ці шоколадні кекси настільки прості та економічні у приготуванні, що просто стануть вашими улюбленими. А рецептом поділилися з нами на порталі "Пляшка".
Як приготувати шоколадні кекси
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт.
- цукор — 180 г
- какао — 40 г
- молоко — 120 мл
- олія — 50 мл
- борошно — 230 г
- розпушувач — 7 г
- окріп — 120 мл
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Яйце збити з цукром та сіллю.
- Додати олію, влити молоко, перемішати.
- Додати какао, перемішати.
- Додати просіяне борошно та розпушувач, вийде густе однорідне тісто.
- Влити окріп в тісто, швидко перемішати. Після цього тісто стане рідким і буде легко стікати з вінчика.
- Тісто викласти у форми не доходячи до верху близько 1 см.
- Випікати у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці близько 20 хвилин.
А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо приготувати кекси зі згущенкою за рецептом "Телеграфа". Легкі, насичені та вологі — ці мафіни зі згущеним молоком стануть насолодою для всієї родини.