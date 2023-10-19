Готовится в считанные минуты: удачный рецепт шоколадных кексов к чаю

Эти шоколадные влажные кексы — идеальное лакомство к чаю

Перед шоколадными влажными маффинами немногие устоят. А приготовить их можно легко в домашних условиях.

Эти шоколадные кексы настолько просты и экономичны в приготовлении, что просто станут вашими любимыми. А рецептом поделились с нами на портале "Бутылка".

Как приготовить шоколадные кексы

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар — 180 г

какао — 40 г

молоко — 120 мл

масло — 50 мл

мука — 230 г

разрыхлитель — 7 г

кипяток — 120 мл

щепотка соли

Способ приготовления:

Яйцо взбить с сахаром и солью. Добавить масло, влить молоко, перемешать. Добавить какао, перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, получится густое однородное тесто. Влить кипяток в тесто, быстро перемешать. После этого тесто станет жидким и будет легко стекать с венчика. Тесто выложить в формы, не доходя до верха около 1 см. Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 20 минут.

А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем приготовить кексы со сгущенкой по рецепту "Телеграфа". Легкие, насыщенные и влажные – эти маффины со сгущенкой станут наслаждением для всей семьи.