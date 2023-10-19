Готовится в считанные минуты: удачный рецепт шоколадных кексов к чаю
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эти шоколадные влажные кексы — идеальное лакомство к чаю
Перед шоколадными влажными маффинами немногие устоят. А приготовить их можно легко в домашних условиях.
Эти шоколадные кексы настолько просты и экономичны в приготовлении, что просто станут вашими любимыми. А рецептом поделились с нами на портале "Бутылка".
Как приготовить шоколадные кексы
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар — 180 г
- какао — 40 г
- молоко — 120 мл
- масло — 50 мл
- мука — 230 г
- разрыхлитель — 7 г
- кипяток — 120 мл
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Яйцо взбить с сахаром и солью.
- Добавить масло, влить молоко, перемешать.
- Добавить какао, перемешать.
- Добавить просеянную муку и разрыхлитель, получится густое однородное тесто.
- Влить кипяток в тесто, быстро перемешать. После этого тесто станет жидким и будет легко стекать с венчика.
- Тесто выложить в формы, не доходя до верха около 1 см.
- Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 20 минут.
А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем приготовить кексы со сгущенкой по рецепту "Телеграфа". Легкие, насыщенные и влажные – эти маффины со сгущенкой станут наслаждением для всей семьи.