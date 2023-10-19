Укр

Готовится в считанные минуты: удачный рецепт шоколадных кексов к чаю

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная выпечка без лишней суеты на кухне
Вкусная выпечка без лишней суеты на кухне. Фото prostoway.com

Эти шоколадные влажные кексы — идеальное лакомство к чаю

Перед шоколадными влажными маффинами немногие устоят. А приготовить их можно легко в домашних условиях.

Эти шоколадные кексы настолько просты и экономичны в приготовлении, что просто станут вашими любимыми. А рецептом поделились с нами на портале "Бутылка".

Как приготовить шоколадные кексы

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар — 180 г
  • какао — 40 г
  • молоко — 120 мл
  • масло — 50 мл
  • мука — 230 г
  • разрыхлитель — 7 г
  • кипяток — 120 мл
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбить с сахаром и солью.
  2. Добавить масло, влить молоко, перемешать.
  3. Добавить какао, перемешать.
  4. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, получится густое однородное тесто.
  5. Влить кипяток в тесто, быстро перемешать. После этого тесто станет жидким и будет легко стекать с венчика.
  6. Тесто выложить в формы, не доходя до верха около 1 см.
  7. Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 20 минут.

А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем приготовить кексы со сгущенкой по рецепту "Телеграфа". Легкие, насыщенные и влажные – эти маффины со сгущенкой станут наслаждением для всей семьи.

Теги:
#Выпечка #Кексы #Готовим дома