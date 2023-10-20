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Гідна конкуренція "Наполеону": торт у склянці без випічки за десять хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такою смакотою із задоволенням поласує кожен
Такою смакотою із задоволенням поласує кожен. Фото gazdynja.com

Новий варіант подачі улюбленого легендарного десерту

"Наполеон" – один із найсмачніших тортів, які можна приготувати вдома, що, утім, займає немало часу. Якщо бажання стояти пів дня за плитою немає, рекомендуємо приготувати гідну альтернативу цій випічці у склянці.

Торт у склянці готується досить швидко, його можна подати на стіл гостям або взяти з собою на перекус, якщо приготувати у паперовому стакані. А рецептом з нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати торт у склянці

Інгредієнти на 4 склянки по 300 мл:

Крихта

  • борошно — 250 г
  • цукор — 50 г
  • вершкове масло — 150 г

Крем

  • яйця — 2 шт.
  • цукор — 120 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • крохмаль — 2 ст. л.
  • молоко — 500 мл
  • вершкове масло — 50 г

Сироп:

  • вода — 1 склянка
  • цукор — 1/2 склянки

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіяти через сито, додати цукор.
  2. Додати натерте на дрібній тертці вершкове масло. Попередньо його можна покласти у морозилку для кращого натирання. Перемішати руками у дрібну крихту.
  3. Отриману крихту обсмажити на сухій сковороді на середньому вогні близько 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Залишити до повного охолодження.
  4. В сотейник розбити яйця, додати ванільний цукор, перемішати.
  5. Додати крохмаль та цукор, перемішати.
  6. Додати молоко, зменшити вогонь, ретельно перемішати.
  7. Постійно помішуючи довести масу майже до закипання, після чого зняти з вогню.
  8. Додати вершкове масло, перемішати.
  9. У склянку викласти крихту, чергуючи її з кремом. Додатково крихту можна просочити сиропом.

А якщо ви любите торти, рекомендуємо також приготувати торт із трьох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа". Така випічка прикрасить святковий стіл або стане щоденним десертом.

Теги:
#Торт #Склянка #Готуємо вдома