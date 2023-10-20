Гідна конкуренція "Наполеону": торт у склянці без випічки за десять хвилин

Новий варіант подачі улюбленого легендарного десерту

"Наполеон" – один із найсмачніших тортів, які можна приготувати вдома, що, утім, займає немало часу. Якщо бажання стояти пів дня за плитою немає, рекомендуємо приготувати гідну альтернативу цій випічці у склянці.

Торт у склянці готується досить швидко, його можна подати на стіл гостям або взяти з собою на перекус, якщо приготувати у паперовому стакані. А рецептом з нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати торт у склянці

Інгредієнти на 4 склянки по 300 мл:

Крихта

борошно — 250 г

цукор — 50 г

вершкове масло — 150 г

Крем

яйця — 2 шт.

цукор — 120 г

ванільний цукор — 10 г

крохмаль — 2 ст. л.

молоко — 500 мл

вершкове масло — 50 г

Сироп:

вода — 1 склянка

цукор — 1/2 склянки

Спосіб приготування:

Борошно просіяти через сито, додати цукор. Додати натерте на дрібній тертці вершкове масло. Попередньо його можна покласти у морозилку для кращого натирання. Перемішати руками у дрібну крихту. Отриману крихту обсмажити на сухій сковороді на середньому вогні близько 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Залишити до повного охолодження. В сотейник розбити яйця, додати ванільний цукор, перемішати. Додати крохмаль та цукор, перемішати. Додати молоко, зменшити вогонь, ретельно перемішати. Постійно помішуючи довести масу майже до закипання, після чого зняти з вогню. Додати вершкове масло, перемішати. У склянку викласти крихту, чергуючи її з кремом. Додатково крихту можна просочити сиропом.

А якщо ви любите торти, рекомендуємо також приготувати торт із трьох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа". Така випічка прикрасить святковий стіл або стане щоденним десертом.