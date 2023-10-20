Гідна конкуренція "Наполеону": торт у склянці без випічки за десять хвилин
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Новий варіант подачі улюбленого легендарного десерту
"Наполеон" – один із найсмачніших тортів, які можна приготувати вдома, що, утім, займає немало часу. Якщо бажання стояти пів дня за плитою немає, рекомендуємо приготувати гідну альтернативу цій випічці у склянці.
Торт у склянці готується досить швидко, його можна подати на стіл гостям або взяти з собою на перекус, якщо приготувати у паперовому стакані. А рецептом з нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".
Як приготувати торт у склянці
Інгредієнти на 4 склянки по 300 мл:
Крихта
- борошно — 250 г
- цукор — 50 г
- вершкове масло — 150 г
Крем
- яйця — 2 шт.
- цукор — 120 г
- ванільний цукор — 10 г
- крохмаль — 2 ст. л.
- молоко — 500 мл
- вершкове масло — 50 г
Сироп:
- вода — 1 склянка
- цукор — 1/2 склянки
Спосіб приготування:
- Борошно просіяти через сито, додати цукор.
- Додати натерте на дрібній тертці вершкове масло. Попередньо його можна покласти у морозилку для кращого натирання. Перемішати руками у дрібну крихту.
- Отриману крихту обсмажити на сухій сковороді на середньому вогні близько 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Залишити до повного охолодження.
- В сотейник розбити яйця, додати ванільний цукор, перемішати.
- Додати крохмаль та цукор, перемішати.
- Додати молоко, зменшити вогонь, ретельно перемішати.
- Постійно помішуючи довести масу майже до закипання, після чого зняти з вогню.
- Додати вершкове масло, перемішати.
- У склянку викласти крихту, чергуючи її з кремом. Додатково крихту можна просочити сиропом.
А якщо ви любите торти, рекомендуємо також приготувати торт із трьох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа". Така випічка прикрасить святковий стіл або стане щоденним десертом.