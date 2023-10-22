Класичний рецепт шоколадного печива без шоколаду: класичний рецепт нашвидкуруч

В рецепті немає зовсім нічого складного

Ми розповідали, як приготувати смачне печиво з джемом. Тепер ділимось рецептом класичного та особливо затишного печива з какао.

Цей рецепт — для справжніх любителів шоколаду, печиво має насичений аромат та смак. Як його приготувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

Борошно – 180 г

Какао — 60 г

Яйця — 1 шт

Цукор — 140 г

Вершкове масло — 230 г

Розпушувач — 1.5 чайн. л.

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Дуже важливо для цього рецепту використовувати натуральне темне какао, саме воно надає готовому печиву смаку і аромату шоколаду. Масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно повинно стати м’яким. У глибоку миску просіюємо борошно, какао-порошок та розпушувач. Додаємо дрібку солі, змішуємо сухі інгредієнти до однорідності. Масло ділимо навпіл, і одну частину (115 г) розтоплюємо у мікрохвильовці. Або робимо це будь-яким іншим зручним способом. Іншу частину масла починаємо збивати міксером на середніх обертах. Коли жирна маса стане пишною, всипаємо порціями цукор. Збиваємо до однорідної кремової маси. У міцну збиту масу вливаємо розтоплене масло. Потім додаємо туди яйце. Збиваємо все до однорідності. В масляну суміш частинами всипаємо сухі інгредієнти, розмішуючи. Тісто повинне вийти не рідким, але й не дуже густим. Деко застеляємо папером для випікання. За допомогою двох столових ложок викладаємо грудочки тіста на достатній відстані один від одного. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 ° С духовці протягом 20 хвилин. Якщо витримати температурний режим, воно залишиться м’яким при легкому натисканні.

Коли печиво вистигне, воно стане розсипчастим. Також ми розповідали, як приготувати ніжний морквяний рулет.