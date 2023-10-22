Класичний рецепт шоколадного печива без шоколаду: класичний рецепт нашвидкуруч
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В рецепті немає зовсім нічого складного
Ми розповідали, як приготувати смачне печиво з джемом. Тепер ділимось рецептом класичного та особливо затишного печива з какао.
Цей рецепт — для справжніх любителів шоколаду, печиво має насичений аромат та смак. Як його приготувати, розповіли на ProstoWay.
Інгредієнти:
- Борошно – 180 г
- Какао — 60 г
- Яйця — 1 шт
- Цукор — 140 г
- Вершкове масло — 230 г
- Розпушувач — 1.5 чайн. л.
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Дуже важливо для цього рецепту використовувати натуральне темне какао, саме воно надає готовому печиву смаку і аромату шоколаду. Масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно повинно стати м’яким.
- У глибоку миску просіюємо борошно, какао-порошок та розпушувач. Додаємо дрібку солі, змішуємо сухі інгредієнти до однорідності.
- Масло ділимо навпіл, і одну частину (115 г) розтоплюємо у мікрохвильовці. Або робимо це будь-яким іншим зручним способом.
- Іншу частину масла починаємо збивати міксером на середніх обертах. Коли жирна маса стане пишною, всипаємо порціями цукор. Збиваємо до однорідної кремової маси.
- У міцну збиту масу вливаємо розтоплене масло. Потім додаємо туди яйце. Збиваємо все до однорідності.
- В масляну суміш частинами всипаємо сухі інгредієнти, розмішуючи. Тісто повинне вийти не рідким, але й не дуже густим.
- Деко застеляємо папером для випікання. За допомогою двох столових ложок викладаємо грудочки тіста на достатній відстані один від одного.
- Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 ° С духовці протягом 20 хвилин. Якщо витримати температурний режим, воно залишиться м’яким при легкому натисканні.
Коли печиво вистигне, воно стане розсипчастим. Також ми розповідали, як приготувати ніжний морквяний рулет.