Укр

Классический рецепт шоколадного печенья без шоколада: классический рецепт на скорую руку

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Классическое шоколадное печенье на скорую руку
Классическое шоколадное печенье на скорую руку. Фото shuba.life

В рецепте нет совсем ничего сложного

Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с джемом. Теперь делимся рецептом классического и особенно уютного печенья из какао.

Этот рецепт – для настоящих любителей шоколада, печенье имеет насыщенный аромат и вкус. Как его приготовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Мука – 180 г
  • Какао — 60 г
  • Яйца — 1 шт
  • Сахар — 140 г
  • Сливочное масло — 230 г
  • Разрыхлитель – 1.5 чайн. л.
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Очень важно для этого рецепта использовать натуральное темное какао, именно оно придает готовому печенью вкус и аромат шоколада. Масло достаем из холодильника заранее, оно должно стать мягким.
  2. В глубокую миску просеиваем муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавляем щепотку соли, смешиваем сухие ингредиенты до однородности.
  3. Масло делим пополам, и одну часть (115 г) растапливаем в микроволновке. Или делаем это каким-либо другим удобным способом.
  4. Другую часть масла начинаем сбивать миксером на средних оборотах. Когда жирная масса станет пышной, посыпаем порциями сахар. Взбиваем до однородной кремовой массы.
  5. В крепкую взбитую массу вливаем растопленное масло. Затем добавляем туда яйцо. Взбиваем все до однородности.
  6. В масляную смесь по частям всыпаем сухие ингредиенты, размешивая. Тесто должно получиться не редким, но и не очень густым.
  7. Противень застилаем бумагой для выпечки. С помощью двух столовых ложек выкладываем комочки теста на достаточном расстоянии друг от друга.
  8. Выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 20 минут. Если выдержать температурный режим, оно останется мягким при легком нажатии.

Когда печенье остынет, оно станет рассыпчатым. Также мы рассказывали, как приготовить нежный морковный рулет.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Шоколад #Тесто