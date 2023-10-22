Классический рецепт шоколадного печенья без шоколада: классический рецепт на скорую руку

В рецепте нет совсем ничего сложного

Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с джемом. Теперь делимся рецептом классического и особенно уютного печенья из какао.

Этот рецепт – для настоящих любителей шоколада, печенье имеет насыщенный аромат и вкус. Как его приготовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

Мука – 180 г

Какао — 60 г

Яйца — 1 шт

Сахар — 140 г

Сливочное масло — 230 г

Разрыхлитель – 1.5 чайн. л.

Щепотка соли

Способ приготовления:

Очень важно для этого рецепта использовать натуральное темное какао, именно оно придает готовому печенью вкус и аромат шоколада. Масло достаем из холодильника заранее, оно должно стать мягким. В глубокую миску просеиваем муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавляем щепотку соли, смешиваем сухие ингредиенты до однородности. Масло делим пополам, и одну часть (115 г) растапливаем в микроволновке. Или делаем это каким-либо другим удобным способом. Другую часть масла начинаем сбивать миксером на средних оборотах. Когда жирная масса станет пышной, посыпаем порциями сахар. Взбиваем до однородной кремовой массы. В крепкую взбитую массу вливаем растопленное масло. Затем добавляем туда яйцо. Взбиваем все до однородности. В масляную смесь по частям всыпаем сухие ингредиенты, размешивая. Тесто должно получиться не редким, но и не очень густым. Противень застилаем бумагой для выпечки. С помощью двух столовых ложек выкладываем комочки теста на достаточном расстоянии друг от друга. Выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 20 минут. Если выдержать температурный режим, оно останется мягким при легком нажатии.

Когда печенье остынет, оно станет рассыпчатым. Также мы рассказывали, как приготовить нежный морковный рулет.