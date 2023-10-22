Классический рецепт шоколадного печенья без шоколада: классический рецепт на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В рецепте нет совсем ничего сложного
Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с джемом. Теперь делимся рецептом классического и особенно уютного печенья из какао.
Этот рецепт – для настоящих любителей шоколада, печенье имеет насыщенный аромат и вкус. Как его приготовить, рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- Мука – 180 г
- Какао — 60 г
- Яйца — 1 шт
- Сахар — 140 г
- Сливочное масло — 230 г
- Разрыхлитель – 1.5 чайн. л.
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Очень важно для этого рецепта использовать натуральное темное какао, именно оно придает готовому печенью вкус и аромат шоколада. Масло достаем из холодильника заранее, оно должно стать мягким.
- В глубокую миску просеиваем муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавляем щепотку соли, смешиваем сухие ингредиенты до однородности.
- Масло делим пополам, и одну часть (115 г) растапливаем в микроволновке. Или делаем это каким-либо другим удобным способом.
- Другую часть масла начинаем сбивать миксером на средних оборотах. Когда жирная масса станет пышной, посыпаем порциями сахар. Взбиваем до однородной кремовой массы.
- В крепкую взбитую массу вливаем растопленное масло. Затем добавляем туда яйцо. Взбиваем все до однородности.
- В масляную смесь по частям всыпаем сухие ингредиенты, размешивая. Тесто должно получиться не редким, но и не очень густым.
- Противень застилаем бумагой для выпечки. С помощью двух столовых ложек выкладываем комочки теста на достаточном расстоянии друг от друга.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 20 минут. Если выдержать температурный режим, оно останется мягким при легком нажатии.
Когда печенье остынет, оно станет рассыпчатым. Также мы рассказывали, как приготовить нежный морковный рулет.