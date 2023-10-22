Щодня нова страва: п’ять кращих начинок для лаваша

Декілька варіантів начинок, які можна загорнути в лаваш і взяти з собою

Рулетики з лаваша – досить популярна страва. Їх можна готувати на сніданок, брати з собою, як перекус або подавати до святкового столу.

Безперечним плюсом є те, що їх часто не потрібно обсмажувати чи запікати, і готується страва дуже просто. Просто змінюючи начинки, можна щодня отримувати нову страву, а ідеями начинок для лаваша з нами поділилися на порталі "Книга рецептів. Смачно та просто".

Смачні начинки для лаваша

Лаваш з плавленим сирком та часником

лаваш тонкий — 1 лист

сирок плавлений — 200 г

майонез – 3 ст.л.

часник – 2 зуб.

Лаваш розстелити на столі. Змастити майонезом, змішаним із видавленим через прес часником. Посипати натертим плавленим сирком. Згорнути щільним рулетом та нарізати.

Лаваш із крабовими паличками

лаваш тонкий — 1 лист

крабові палички — 100 г

сир твердий — 100 г

майонез — 50 г

часник – 2 зуб.

У мисці змішати дрібно натерті крабові палички, сир, часник та майонез. Намазати підготовлену начинку тонким шаром, в основу вкласти цілі крабові палички. Щільно згорнути. Забрати в холодильник на пів години.

Лаваш з корейською морквою, ковбасою та сиром

лаваш тонкий — 1 лист

морква по-корейськи — 100 г.

ковбаса варена — 50 г

сир твердий — 50 г

майонез — 3 ст. л.

Моркву викласти на сито, кілька разів струсити та дати рідині добре стекти. Порізати, щоб морквяні смужки не були такими довгими. Лаваш розрізати на дві частини однакового розміру. Укласти перший лист на стіл, змастити половиною майонезу.

Розподілити корейську моркву тонким шаром. Зверху помістити другий листок, добре придавити долонями. Знову змастити майонезом і посипати натертими ковбасою та сиром. Згорнути рулетом, нарізати.

Лаваш із сиром, часником та помідором

лаваш тонкий — 1 лист

сир твердий — 150 г

майонез — 2 ст. л.

часник – 2-3 зуб.

помідор — 1 шт.

Твердий сир натерти на дрібній тертці, додати шматочки помідора. Змішати з подрібненим часником та майонезом. Змастити лаваш рівномірним шаром сирної суміші. Загорнути щільним рулетом, нарізати та подавати.

Лаваш з грибами та сиром

лаваш тонкий — 1 лист

печериці свіжі — 200 г.

олія рослинна — 2 ст. л.

цибуля ріпчаста — 2 шт.

сіль, перець мелений

сир твердий — 50 г

майонез — 50 г

На сковорідці обсмажити дрібно порізані печериці та цибулю, наприкінці посолити та приправити. Додати натертий твердий сир та майонез, перемішати. Викласти начинку на лаваш рівномірним шаром, згорнути у рулет. Далі можна поставити в мікрохвильову піч і трохи прогріти, щоб сир розплавився.

А якщо ви любите лаваш, рекомендуємо також приготувати піцу за рецептом "Телеграфа". Така страва буде на столі вже за 15 хвилин.