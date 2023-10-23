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Тонкі млинці з хрусткою скоринкою по-закарпатськи: ви з’їдатимете по десятку за раз

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Палачинти ви приготуєте просто та швидко
Палачинти ви приготуєте просто та швидко. Фото shuba.life

Близькі будуть просити ці млинці постійно

Тонкі ажурні млинці — улюблені ласощі не лише дітей, а й дорослих. Ми любимо їсти їх як самостійну страву або з найрізноманітнішими начинками.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо тонкі бездрожжеві млинці – палачинти. Головна їхня особливість — це хрусткі краї. Готуються такі млинці просто, на звичайній пшеничній муці та молоці. Спробуйте і вам сподобається!

Як приготувати млинці по-закарпатськи

Інгредієнти на 12 порцій:

  • яйця курячі — 3 шт.;
  • молоко 2,8% — 1 л;
  • борошно — 500 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйця, цукор, молоко та сіль ретельно збийте у великій мисці.
  2. До інгредієнтів поступово додавайте борошно, постійно помішуючи, щоб не утворювались грудочки.
  3. В отриману суміш додайте 1 столову ложку рослинної олії та вимішайте тісто до однорідності — воно має вийти досить рідким.
  4. Сковороду розігрійте на середньому вогні. Поверхню змастіть олією.
  5. Тонким шаром налийте тісто на сковороду та розподіліть. Обсмажуйте млинець з обох боків до золотистого кольору – на це у вас має піти приблизно 1-2 хв. Продовжуйте смажити, доки не закінчиться тісто.

Подавайте такі млинці можна з маковою начинкою за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Млинці #Готуємо вдома