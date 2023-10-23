Тонкі млинці з хрусткою скоринкою по-закарпатськи: ви з’їдатимете по десятку за раз
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Близькі будуть просити ці млинці постійно
Тонкі ажурні млинці — улюблені ласощі не лише дітей, а й дорослих. Ми любимо їсти їх як самостійну страву або з найрізноманітнішими начинками.
Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо тонкі бездрожжеві млинці – палачинти. Головна їхня особливість — це хрусткі краї. Готуються такі млинці просто, на звичайній пшеничній муці та молоці. Спробуйте і вам сподобається!
Як приготувати млинці по-закарпатськи
Інгредієнти на 12 порцій:
- яйця курячі — 3 шт.;
- молоко 2,8% — 1 л;
- борошно — 500 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль — 1 г.
Спосіб приготування:
- Яйця, цукор, молоко та сіль ретельно збийте у великій мисці.
- До інгредієнтів поступово додавайте борошно, постійно помішуючи, щоб не утворювались грудочки.
- В отриману суміш додайте 1 столову ложку рослинної олії та вимішайте тісто до однорідності — воно має вийти досить рідким.
- Сковороду розігрійте на середньому вогні. Поверхню змастіть олією.
- Тонким шаром налийте тісто на сковороду та розподіліть. Обсмажуйте млинець з обох боків до золотистого кольору – на це у вас має піти приблизно 1-2 хв. Продовжуйте смажити, доки не закінчиться тісто.
Подавайте такі млинці можна з маковою начинкою за рецептом "Телеграфа". Смачного!