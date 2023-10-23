Тонкие блины с хрустящей корочкой по-закарпатски: вы будете съедать по десятку за раз
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Близкие будут просить эти блины постоянно
Тонкие ажурные блины — любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Мы любим их есть как самостоятельное блюдо или с самыми разнообразными начинками.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим тонкие бездрожжевые блины — палачинты. Главная их особенность — это хрустящие края. Готовятся такие блины просто, на обычной пшеничной муке и молоке. Попробуйте — и вам понравится!
Как приготовить блины по-закарпатски
Ингредиенты на 12 порций:
- яйца куриные — 3 шт.;
- молоко 2,8% — 1 л;
- мука — 500 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — 1 г.
Способ приготовления:
- Яйца, сахар, молоко и соль тщательно взбейте в большой миске.
- К ингредиентам постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
- В полученную смесь добавьте 1 столовую ложку растительного масла и вымешайте тесто до однородности — оно должно получиться достаточно жидким.
- Сковороду разогрейте на среднем огне. Поверхность смажьте растительным маслом.
- Тонким слоем налейте тесто на сковороду и распределите. Обжаривайте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета — на это у вас должно уйти примерно по 1-2 мин. Продолжайте жарить, пока не закончится тесто.
Подавайте такие блины можно с маковой начинкой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!