Тонкие блины с хрустящей корочкой по-закарпатски: вы будете съедать по десятку за раз

Близкие будут просить эти блины постоянно

Тонкие ажурные блины — любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Мы любим их есть как самостоятельное блюдо или с самыми разнообразными начинками.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим тонкие бездрожжевые блины — палачинты. Главная их особенность — это хрустящие края. Готовятся такие блины просто, на обычной пшеничной муке и молоке. Попробуйте — и вам понравится!

Как приготовить блины по-закарпатски

Ингредиенты на 12 порций:

яйца куриные — 3 шт.;

молоко 2,8% — 1 л;

мука — 500 г;

сахар — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 1 г.

Способ приготовления:

Яйца, сахар, молоко и соль тщательно взбейте в большой миске. К ингредиентам постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки. В полученную смесь добавьте 1 столовую ложку растительного масла и вымешайте тесто до однородности — оно должно получиться достаточно жидким. Сковороду разогрейте на среднем огне. Поверхность смажьте растительным маслом. Тонким слоем налейте тесто на сковороду и распределите. Обжаривайте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета — на это у вас должно уйти примерно по 1-2 мин. Продолжайте жарить, пока не закончится тесто.

Подавайте такие блины можно с маковой начинкой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!