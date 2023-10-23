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Тонкие блины с хрустящей корочкой по-закарпатски: вы будете съедать по десятку за раз

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Палачинты вы приготовите просто и быстро
Палачинты вы приготовите просто и быстро. Фото shuba.life

Близкие будут просить эти блины постоянно

Тонкие ажурные блины — любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Мы любим их есть как самостоятельное блюдо или с самыми разнообразными начинками.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим тонкие бездрожжевые блины — палачинты. Главная их особенность — это хрустящие края. Готовятся такие блины просто, на обычной пшеничной муке и молоке. Попробуйте — и вам понравится!

Как приготовить блины по-закарпатски

Ингредиенты на 12 порций:

  • яйца куриные — 3 шт.;
  • молоко 2,8% — 1 л;
  • мука — 500 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — 1 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар, молоко и соль тщательно взбейте в большой миске.
  2. К ингредиентам постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
  3. В полученную смесь добавьте 1 столовую ложку растительного масла и вымешайте тесто до однородности — оно должно получиться достаточно жидким.
  4. Сковороду разогрейте на среднем огне. Поверхность смажьте растительным маслом.
  5. Тонким слоем налейте тесто на сковороду и распределите. Обжаривайте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета — на это у вас должно уйти примерно по 1-2 мин. Продолжайте жарить, пока не закончится тесто.

Подавайте такие блины можно с маковой начинкой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Блины #Готовим дома