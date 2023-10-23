Запечена курка вийде соковитою та із золотистою скоринкою: секрет у маринаді

Запечена курочка з хрусткою скоринкою — це дуже смачно і просто

Щоб приготувати смачне куряче м’ясо з хрусткою скоринкою не знадобиться багато часу. Однак, запечена цілком курка виглядає ефектно і її можна подавати навіть на святковий стіл.

Щоб скоринка вийшла хрумкою, а м’ясо всередині соковите, необхідно приготувати маринад. А його рецептом із нами поділилися на порталі "Супер шеф".

Як запекти курку з хрусткою скоринкою

Інгредієнти:

гірчиця – 1 ст. л.

олія – 50 г

курка – 1 штука

сіль

сік лимона – 1 ст. л.

апельсин – 1 шт.

розмарин — 1 гіл.

часник – 1 зуб.

яблуко – 1 шт.

мед – 1 ст. л.

вершкове масло – 50 г.

паприка – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішати сіль, гірчицю, олію, сік з ½ частини апельсина, сік лимона. Повинна вийти однорідна маса. Натерти курку маринадом, що вийшов. Він повинен покрити всю тушку цілком. Залишити для маринування на кілька годин. Всередину курки покласти часник, гілочку розмарину, половину апельсина та порізане яблуко. Ноги курки зв’язати ниткою, курку замотати фольгою. Курку запікати протягом години в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці. Тим часом приготувати соус, змішавши розтоплене вершкове масло, мед та паприку. Отриманим соусом потрібно змастити курку, попередньо розмотавши від фольги, запікати протягом десяти хвилин.

А якщо ви любите курку, рекомендуємо також приготувати її в молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.