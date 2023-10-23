Запечена курка вийде соковитою та із золотистою скоринкою: секрет у маринаді
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Запечена курочка з хрусткою скоринкою — це дуже смачно і просто
Щоб приготувати смачне куряче м’ясо з хрусткою скоринкою не знадобиться багато часу. Однак, запечена цілком курка виглядає ефектно і її можна подавати навіть на святковий стіл.
Щоб скоринка вийшла хрумкою, а м’ясо всередині соковите, необхідно приготувати маринад. А його рецептом із нами поділилися на порталі "Супер шеф".
Як запекти курку з хрусткою скоринкою
Інгредієнти:
- гірчиця – 1 ст. л.
- олія – 50 г
- курка – 1 штука
- сіль
- сік лимона – 1 ст. л.
- апельсин – 1 шт.
- розмарин — 1 гіл.
- часник – 1 зуб.
- яблуко – 1 шт.
- мед – 1 ст. л.
- вершкове масло – 50 г.
- паприка – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішати сіль, гірчицю, олію, сік з ½ частини апельсина, сік лимона. Повинна вийти однорідна маса.
- Натерти курку маринадом, що вийшов. Він повинен покрити всю тушку цілком. Залишити для маринування на кілька годин.
- Всередину курки покласти часник, гілочку розмарину, половину апельсина та порізане яблуко.
- Ноги курки зв’язати ниткою, курку замотати фольгою.
- Курку запікати протягом години в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.
- Тим часом приготувати соус, змішавши розтоплене вершкове масло, мед та паприку.
- Отриманим соусом потрібно змастити курку, попередньо розмотавши від фольги, запікати протягом десяти хвилин.
А якщо ви любите курку, рекомендуємо також приготувати її в молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.