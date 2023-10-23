Запеченная курица получится сочной и с золотистой корочкой: секрет в маринаде

Запечённая курочка с хрустящей корочкой — это очень вкусно и просто

Чтобы приготовить вкусное куриное мясо с хрустящей корочкой не понадобится много времени. Тем не менее, запеченная целиком курица выглядит эффектно и ее можно подавать даже на праздничный стол.

Чтобы корочка получилась хрустящей в мясо внутри сочное, необходимо приготовить маринад. А его рецептом с нами поделились на портале "Супер шеф".

Как запечь курицу с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

горчица – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 50 г

курица – 1 штука

соль

сок лимона – 1 ст. л.

апельсин – 1 шт.

розмарин – 1 вет.

чеснок – 1 зуб.

яблоко – 1 шт.

мед – 1 ст. л.

сливочное масло – 50 г.

паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешать соль, горчицу, подсолнечное масло, сок из ½ части апельсина, сок лимона. Должна получиться однородная масса. Натереть курицу маринадом, который получился. Он должен покрыть всю тушку целиком. Оставить для маринования на пару часов. Внутрь курицы положить чеснок, веточку розмарина, половину апельсина и яблоко, порезанное на дольки. Ног курицы связать ниткой, курицу замотать фольгой. Курицу запекать в течение часа в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Тем временем, приготовить соус, смешав растопленное сливочное масло, мед и паприку. Полученным соусом нужно смазать курицу, предварительно размотав от фольги, запекать еще в течение десяти минут.

А если вы любите курицу, рекомендуем также приготовить ее в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.