Запеченная курица получится сочной и с золотистой корочкой: секрет в маринаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Запечённая курочка с хрустящей корочкой — это очень вкусно и просто
Чтобы приготовить вкусное куриное мясо с хрустящей корочкой не понадобится много времени. Тем не менее, запеченная целиком курица выглядит эффектно и ее можно подавать даже на праздничный стол.
Чтобы корочка получилась хрустящей в мясо внутри сочное, необходимо приготовить маринад. А его рецептом с нами поделились на портале "Супер шеф".
Как запечь курицу с хрустящей корочкой
Ингредиенты:
- горчица – 1 ст. л.
- подсолнечное масло – 50 г
- курица – 1 штука
- соль
- сок лимона – 1 ст. л.
- апельсин – 1 шт.
- розмарин – 1 вет.
- чеснок – 1 зуб.
- яблоко – 1 шт.
- мед – 1 ст. л.
- сливочное масло – 50 г.
- паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешать соль, горчицу, подсолнечное масло, сок из ½ части апельсина, сок лимона. Должна получиться однородная масса.
- Натереть курицу маринадом, который получился. Он должен покрыть всю тушку целиком. Оставить для маринования на пару часов.
- Внутрь курицы положить чеснок, веточку розмарина, половину апельсина и яблоко, порезанное на дольки.
- Ног курицы связать ниткой, курицу замотать фольгой.
- Курицу запекать в течение часа в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
- Тем временем, приготовить соус, смешав растопленное сливочное масло, мед и паприку.
- Полученным соусом нужно смазать курицу, предварительно размотав от фольги, запекать еще в течение десяти минут.
А если вы любите курицу, рекомендуем также приготовить ее в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.