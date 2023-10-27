Готується з трьох інгредієнтів за 5 хвилин: універсальна підлива для риби, котлет та чого завгодно
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Важлива перевага такого соусу — в його універсальності
Ми розповідали про поради з приготування підливи, які допоможуть зробити страву смачною. Та на складні соуси не завжди є достатньо часу. В такому випадку дуже виручить наступний рецепт.
Готується така підлива швидко, інгредієнтів треба мало, а результат відмінний. Такий соус пасуватиме будь-якій гарячій другій страві. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- просіяне борошно — 60 г;
- масло — 50 г;
- бульйон — 500 мл.
Спосіб приготування:
- На сковороді з товстим дном розігріваємо вершкове масло. Коли воно розтане, просіюємо просто у сковороду борошно.
- Одразу починаємо інтенсивно перемішувати, жодна часточка не повинна підгоріти. Якщо це трапиться, це зіпсує смак всієї страви.
- Коли все борошно набуде золотистого кольору, настає час вливати бульйон. За потреби його можна замінити водою, але з бульйоном буде смачніше.
- Додавати рідину треба обов’язково малими порціями. Не переставайте постійно помішувати, до однорідності розмішуючи після кожного вливання.
- Коли весь бульйон уже в підливі, і соус починає загусати, настає час спецій. Додавайте їх за своїм бажанням, але обережно. Такому соусу пасує чорний перець, мускатний горіх, ароматні трави тощо.
Такий соус можна додавати до страв з м’яса, риби чи овочів. Запечена скумбрія з ним буде просто ідеальною.