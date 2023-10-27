Готується з трьох інгредієнтів за 5 хвилин: універсальна підлива для риби, котлет та чого завгодно

Важлива перевага такого соусу — в його універсальності

Ми розповідали про поради з приготування підливи, які допоможуть зробити страву смачною. Та на складні соуси не завжди є достатньо часу. В такому випадку дуже виручить наступний рецепт.

Готується така підлива швидко, інгредієнтів треба мало, а результат відмінний. Такий соус пасуватиме будь-якій гарячій другій страві. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

просіяне борошно — 60 г;

масло — 50 г;

бульйон — 500 мл.

Спосіб приготування:

На сковороді з товстим дном розігріваємо вершкове масло. Коли воно розтане, просіюємо просто у сковороду борошно. Одразу починаємо інтенсивно перемішувати, жодна часточка не повинна підгоріти. Якщо це трапиться, це зіпсує смак всієї страви. Коли все борошно набуде золотистого кольору, настає час вливати бульйон. За потреби його можна замінити водою, але з бульйоном буде смачніше. Додавати рідину треба обов’язково малими порціями. Не переставайте постійно помішувати, до однорідності розмішуючи після кожного вливання. Коли весь бульйон уже в підливі, і соус починає загусати, настає час спецій. Додавайте їх за своїм бажанням, але обережно. Такому соусу пасує чорний перець, мускатний горіх, ароматні трави тощо.

Такий соус можна додавати до страв з м’яса, риби чи овочів. Запечена скумбрія з ним буде просто ідеальною.