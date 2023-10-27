Готовится из трех ингредиентов за 5 минут: универсальная подливка для рыбы, котлет и чего угодно

Важное преимущество такого соуса – в его универсальности

Мы рассказывали о советах по приготовлению подливки, которые помогут сделать блюдо вкусным. Но на сложные соусы не всегда достаточно времени. В таком случае очень выручит следующий рецепт.

Готовится такая подлива быстро, ингредиентов нужно мало, а результат отличный. Такой соус подойдет любому горячему второму блюду. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

просеянная мука — 60 г;

масло – 50 г;

бульон – 500 мл.

Способ приготовления:

На сковороде с толстым дном разогреваем сливочное масло. Когда оно растает, просеиваем прямо в сковороду муку. Сразу начинаем интенсивно перемешивать, ни одна долька не должна подгореть. Если это случится, это испортит вкус всего блюда. Когда вся мука приобретет золотистый цвет, настает время вливать бульон. При необходимости его можно заменить водой, но с бульоном будет вкуснее. Добавлять жидкость следует обязательно малыми порциями. Не переставайте постоянно помешивать, размешивая до однородности после каждого вливания. Когда весь бульон уже в подливе, и соус начинает загустевать, приходит время специй. Добавляйте их по своему желанию, но осторожно. Такому соусу подходит черный перец, мускатный орех, ароматные травы и т.д.

Такой соус можно добавлять в блюда из мяса, рыбы или овощей. Запеченная скумбрия с ним будет просто безупречной.