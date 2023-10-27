Готовится из трех ингредиентов за 5 минут: универсальная подливка для рыбы, котлет и чего угодно
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Важное преимущество такого соуса – в его универсальности
Мы рассказывали о советах по приготовлению подливки, которые помогут сделать блюдо вкусным. Но на сложные соусы не всегда достаточно времени. В таком случае очень выручит следующий рецепт.
Готовится такая подлива быстро, ингредиентов нужно мало, а результат отличный. Такой соус подойдет любому горячему второму блюду. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- просеянная мука — 60 г;
- масло – 50 г;
- бульон – 500 мл.
Способ приготовления:
- На сковороде с толстым дном разогреваем сливочное масло. Когда оно растает, просеиваем прямо в сковороду муку.
- Сразу начинаем интенсивно перемешивать, ни одна долька не должна подгореть. Если это случится, это испортит вкус всего блюда.
- Когда вся мука приобретет золотистый цвет, настает время вливать бульон. При необходимости его можно заменить водой, но с бульоном будет вкуснее.
- Добавлять жидкость следует обязательно малыми порциями. Не переставайте постоянно помешивать, размешивая до однородности после каждого вливания.
- Когда весь бульон уже в подливе, и соус начинает загустевать, приходит время специй. Добавляйте их по своему желанию, но осторожно. Такому соусу подходит черный перец, мускатный орех, ароматные травы и т.д.
Такой соус можно добавлять в блюда из мяса, рыбы или овощей. Запеченная скумбрия с ним будет просто безупречной.