Смачніший за "Мімозу": ніжний салат із рибними консервами
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний рибний салат можна дуже швидко приготувати з найдоступніших та найбюджетніших інгредієнтів
Рибні консерви можуть стати палочкою-виручалочкою, коли потрібно приготувати ситну та корисну вечерю або подати щось цікаве до святкового столу. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний ситний салат із використанням консервованих сардин.
Страва готується просто і досить швидко, а смак, ймовірно, сподобається усім. Рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".
Як приготувати салат із рибною консервою
Інгредієнти:
- консерви із сардин або сайри — 1 банка
- яйця — 4 шт.
- сирки плавлені — 2 шт.
- морква варена — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- горіхи волоські
- майонез
- сіль і перець за бажанням і смаку
Спосіб приготування:
- З консервів злити рідину, розімнути їх виделкою та викласти першим шаром. Зробити легку майонезну сіточку.
- Цибулю дрібно нарізати, викласти другим шаром. Зробити майонезну сітку.
- Яйця відварити та остудити, натерти їх на тертці, викласти. Зробити майонезну сітку.
- Варену моркву натерти на дрібній терці. Зробити майонезну сітку.
- Верхнім шаром викласти натерті на тертці плавлені сирки, зверху додати майонезу.
- Посипати салат подрібненими волоськими горіхами і дати йому настоятися пару годин.
А якщо ви любите рибні консерви, рекомендуємо також самостійно приготувати кільку в томатному соусі. Вона виходить корисною, смачною та апетитною.