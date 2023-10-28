Смачніший за "Мімозу": ніжний салат із рибними консервами

Смачний рибний салат можна дуже швидко приготувати з найдоступніших та найбюджетніших інгредієнтів

Рибні консерви можуть стати палочкою-виручалочкою, коли потрібно приготувати ситну та корисну вечерю або подати щось цікаве до святкового столу. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний ситний салат із використанням консервованих сардин.

Страва готується просто і досить швидко, а смак, ймовірно, сподобається усім. Рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати салат із рибною консервою

Інгредієнти:

консерви із сардин або сайри — 1 банка

яйця — 4 шт.

сирки плавлені — 2 шт.

морква варена — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

горіхи волоські

майонез

сіль і перець за бажанням і смаку

Спосіб приготування:

З консервів злити рідину, розімнути їх виделкою та викласти першим шаром. Зробити легку майонезну сіточку. Цибулю дрібно нарізати, викласти другим шаром. Зробити майонезну сітку. Яйця відварити та остудити, натерти їх на тертці, викласти. Зробити майонезну сітку. Варену моркву натерти на дрібній терці. Зробити майонезну сітку. Верхнім шаром викласти натерті на тертці плавлені сирки, зверху додати майонезу. Посипати салат подрібненими волоськими горіхами і дати йому настоятися пару годин.

А якщо ви любите рибні консерви, рекомендуємо також самостійно приготувати кільку в томатному соусі. Вона виходить корисною, смачною та апетитною.