Вкуснее "Мимозы": нежный салат с рыбными консервами

Вкусный рыбный салат можно быстро приготовить из самых доступных и бюджетных ингредиентов

Рыбные консервы могут стать палочкой-выручалочкой, когда нужно приготовить сытный и полезный ужин или подать что-нибудь интересное к праздничному столу. Сегодня мы предлагаем приготовить нежный сытный салат с использованием консервированных сардин.

Блюдо готовится просто и довольно быстро, а вкус, вероятно, понравится всем. Рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить салат с рыбной консервой?

Ингредиенты:

консервы из сардин или сайры — 1 банка

яйца — 4 шт.

сырки плавленые – 2 шт.

морковь вареная – 1 шт.

лук – 1 шт.

орехи грецкие

майонез

соль и перец по желанию и вкусу

Способ приготовления:

Из консервов слить жидкость, разделить их вилкой и выложить первым слоем. Сделать легкую майонезную сеточку. Лук мелко порезать, выложить вторым слоем. Сделать майонезную сетку. Яйца отварить и остудить, натереть на терке, выложить. Сделать майонезную сетку. Вареную морковь натереть на мелкой терке. Сделать майонезную сетку. Верхним слоем выложить натертые на терке плавленые сырки, сверху добавить майонез. Посыпать салат измельченными грецкими орехами и дать ему настояться пару часов.

А если вы любите рыбные консервы, советуем также самостоятельно приготовить кильку в томатном соусе. Она получается полезной, вкусной и аппетитной.