Вкуснее "Мимозы": нежный салат с рыбными консервами
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Вкусный рыбный салат можно быстро приготовить из самых доступных и бюджетных ингредиентов
Рыбные консервы могут стать палочкой-выручалочкой, когда нужно приготовить сытный и полезный ужин или подать что-нибудь интересное к праздничному столу. Сегодня мы предлагаем приготовить нежный сытный салат с использованием консервированных сардин.
Блюдо готовится просто и довольно быстро, а вкус, вероятно, понравится всем. Рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".
Как приготовить салат с рыбной консервой?
Ингредиенты:
- консервы из сардин или сайры — 1 банка
- яйца — 4 шт.
- сырки плавленые – 2 шт.
- морковь вареная – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- орехи грецкие
- майонез
- соль и перец по желанию и вкусу
Способ приготовления:
- Из консервов слить жидкость, разделить их вилкой и выложить первым слоем. Сделать легкую майонезную сеточку.
- Лук мелко порезать, выложить вторым слоем. Сделать майонезную сетку.
- Яйца отварить и остудить, натереть на терке, выложить. Сделать майонезную сетку.
- Вареную морковь натереть на мелкой терке. Сделать майонезную сетку.
- Верхним слоем выложить натертые на терке плавленые сырки, сверху добавить майонез.
- Посыпать салат измельченными грецкими орехами и дать ему настояться пару часов.
А если вы любите рыбные консервы, советуем также самостоятельно приготовить кильку в томатном соусе. Она получается полезной, вкусной и аппетитной.